¿Cuánto ha Crecido la Venta de Autos Eléctricos e Híbridos en México?

La adopción de vehículos eléctricos en México está en su mejor momento. En tan solo tres años, las ventas de autos eléctricos, híbridos e híbridos conectables han registrado un crecimiento sostenido impulsado por una mayor oferta, beneficios fiscales y el interés creciente de los consumidores por alternativas más limpias.

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2025 la venta de vehículos con tecnologías limpias alcanzó 146,724 unidades, lo que significó un crecimiento del 18% respecto a 2024 y una participación del 9.6% del total de vehículos ligeros vendidos en el país.

Durante el último mes del 2025, la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos fue de 17 mil 95, lo que representó un crecimiento de 11.3% frente al mismo mes de 2024.

Este aumento tiene un precedente sólido: en 2024 se comercializaron 69,713 unidades, cifra que marcó un récord y representó un 83.8% de crecimiento frente a 2023, según el Reporte de Electromovilidad de la Electro Movilidad Asociación (EMA).



Los estados con más ventas de autos electrificados

En 2025 y según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) entre enero y octubre se vendieron 113,960 vehículos electrificados, con la CDMX, Estado de México y Nuevo León como los principales mercados.

El predominio sigue estando en los vehículos híbridos, que en 2025 representaron 76.4% del segmento, seguidos por los eléctricos con 14.3% y los híbridos conectables con 9.3%. Esta distribución refleja que, aunque los autos 100% eléctricos crecen con fuerza, los híbridos siguen siendo la puerta de entrada a la movilidad sustentable para muchos compradores.

Geely un ejemplo de crecimiento

En este mismo contexto del aumento de vehículos eléctricos e híbridos en México, la marca Geely destaca por su acelerada adopción en el mercado.

Según información de la misma empresa, en 2025 registró un crecimiento de +237.4% respecto a 2024, alcanzando 22,258 unidades vendidas, impulsado por modelos como Emgrand, Coolray, EX5 EM-i y Cityray, que han mostrado una rápida aceptación entre los consumidores mexicanos.

A nivel global, la marca cerró 2025 como la segunda más vendida en vehículos de nuevas energías (NEV), superando en volumen a fabricantes tradicionales y consolidándose entre los líderes del segmento.

Este desempeño forma parte de la estrategia de un grupo automotriz con presencia internacional y una fuerte apuesta por la electrificación, seguridad e innovación tecnológica.

En México, Geely continúa expandiendo su presencia con una red superior a 80 distribuidores, apoyada por infraestructura de servicio y atención postventa en crecimiento. Esta consolidación sitúa al país como uno de los mercados clave para su estrategia internacional rumbo a 2026, donde busca fortalecer su portafolio electrificado y su posicionamiento en el mercado nacional.

En general, este panorama sugiere que el país avanza hacia una transición energética más marcada. Con una oferta creciente, incluyendo marcas europeas, estadounidenses y una fuerte presencia de firmas chinas, y mayores incentivos, México se posiciona como uno de los mercados líderes de autos electrificados en Latinoamérica.