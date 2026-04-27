Endeavor Day 2026 Reunirá a Emprendedores y Atletas de Alto Rendimiento en el Estadio Banorte

El Estadio Banorte será sede de la tercera edición de Endeavor Day, un encuentro que reunirá a más de 300 fundadores, directivos y actores del ecosistema emprendedor para analizar los factores que distinguen a quienes transforman industrias y mercados.

Bajo el concepto 'Game Changers', Endeavor Day 2026 propone un paralelismo entre el emprendimiento de alto impacto y el deporte de alto rendimiento. Ambos ámbitos, plantean los organizadores, comparten dinámicas similares: toma de decisiones bajo presión, disciplina sostenida y capacidad de adaptación en momentos críticos.

El programa se desarrollará mediante conversaciones tipo fireside chat con un formato cronometrado, en el que el tiempo funciona como un elemento de presión creativa. En estos espacios participarán de manera conjunta emprendedores de alto impacto y atletas profesionales, quienes abordarán temas como los giros estratégicos en sus trayectorias, los momentos de quiebre y la mentalidad necesaria para mantenerse competitivos cuando el escenario es adverso.

Los speakers confirmados en esta edición son:

Diana Flores – QB de la selección mexicana de flag football y medallista de oro.

Daniel Vogel – CEO de Bitso.

Miguel Layún – Exfutbolista y empresario mexicano.

Ferran Reverter – Director general del Club América.

Bárbara González Briseño – Co-CEO de Filippi.

Daniel Autrique – Co‑founder de Prima.

Javier Mata – CEO y JALO.

Carlos Mier y Terán – CEO de 1PRO y MENT.

Jo Canales – Performance coach.

Robinson Canó – Beisbolista profesional.

Proyecto Oceanida

Uno de los puntos centrales del evento será la final de Pitch Time: Copa del Emprendimiento, una competencia eliminatoria entre startups de distintas industrias. Tras varias rondas previas, dos proyectos llegarán a la final para presentar sus propuestas en intervenciones de pocos minutos ante un jurado especializado, que evaluará aspectos como innovación, escalabilidad y potencial de crecimiento, mientras que el público podrá emitir su voto en tiempo real. De acuerdo con Endeavor, esta dinámica busca replicar la tensión de las competencias deportivas, donde cada decisión puede ser determinante. La audiencia, al participar activamente, se convierte en parte del resultado final.

Esta tercera edición de Endeavor Day es traída por empresas como Wework, ElevenLabs, Oracle, FCB NewLink, Kavak, Commando, American Express; y busca consolidarse como un espacio de reflexión y conexión para la comunidad emprendedora, a partir de historias y experiencias que destacan la importancia de la ejecución, la resiliencia y la visión de largo plazo.

Endeavor es una organización global con 25 años de trayectoria dedicada a impulsar el emprendimiento de alto impacto. A través de la selección, mentoría e inversión en emprendedores, su red opera en más de 40 mercados a nivel internacional y, hasta 2022, los proyectos apoyados por Endeavor han contribuido a la generación de millones de empleos y miles de millones de dólares en ingresos.