¿Es posible pagar a meses sin intereses con tarjetas de débito?

Las tarjetas de débito se han convertido en uno de los productos más usados por los mexicanos a la hora de pagar cualquier producto o servicio; Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es si esta forma de pago es aceptada para poder pagar a meses sin intereses .Antes de aclarar esa duda, debes de tener clara la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito y cómo es que funcionan los meses sin intereses, pues de esta forma podrás hacer un mejor manejo de tu vida financiera .Una tarjeta de débito es un medio de pago que utiliza el dinero que tengas en tu cuenta, ya sea por el depósito la nómina del trabajo, ahorros o transferencias; mientras que una tarjeta de crédito usa dinero que un determinado banco te presta para pagar.https://twitter.com/CondusefMX/status/1380158810506006541Los meses sin intereses son un esquema de pago que surgió en los años 80 y funciona cuando compras un producto costoso y desea diferir el total en abonos con la posibilidad de no pagar un monto extra por un plazo de hasta 48 meses o más.Hay que tomar en cuenta que para que esto pueda hacerse se debe pagar el total de la compra y esto se logra a través de una tarjeta de crédito que absorbe ese pago y libera tu línea según los pagos que vayas realizando.Por este motivo el realizar una compra a meses sin intereses con tu tarjeta de débito es algo que no es posible, ya que debes pagar el valor total del producto con una línea de crédito para que el descuento de los intereses pueda llevarse a cabo.https://www.youtube.com/watch?v=kDQEWXaDSD8Por otro lado, debes considerar que, aunque tengas una tarjeta de crédito no en todos los lugares podrás hacer tus compras a meses sin intereses, pues esto depende de los acuerdos que los establecimientos tengan con la institución financiera en donde tengas tu tarjeta.Recuerda que al hacer una compra con tu tarjeta de crédito siempre debes considerar y analizar tu capacidad de pago para que las deudas no te sobrepasen en poco tiempo.