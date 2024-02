Estas son algunas razones por las que las transferencias bancarias fallan

Foto: Adobe Stock

Estas son las razones por las que fallan tus transferencias bancarias:

Problemas con el sistema de SPEI

La cuenta no existe

Horario

Fondos Insuficientes

Existeny excusas por las que lasno se realizan conen el momento. Muchas veces es cuestión de esperar un, pero otras veces puedes perder inclusive tu.En muchas ocasiones el), o las aplicaciones bancarias presentan fallos que pueden ocasionar que las transferencias bancarias no se realicen de forma exitosa. Y aunque en teoría esta herramienta desarrollada por el Banco de México nos permite recibir y enviar dinero en cualquier día y horario, a veces no es el caso.El Sistema de SPEI no es infalible, y en algunas ocasiones también puede presentar problemas como falta de servicio, poca conectividad, o una falla generalizada. Lo anterior ocasiona que incluso las aplicaciones de banca personal se vean afectadas. Lo que puede pasar es que sea un error que tenga solución en cuestión de minutos; o bien que llegue a tardarse hasta horas. Si es el caso, solo es necesario esperar.Puede ser por un número mal tecleado, o un dato erróneo, pero cuando no se encuentra al usuario registrado en el sistema SPEI puede haber problemas para realizar la transferencia. Esto lo podrás identificar desde el momento en el que registras la cuenta, verifica que el nombre de usuario sea correcto y que todos los datos sean acordes.Si realizas una transferencia durante el fin de semana, o día no hábil para los bancos, puede que tu transferencia llegue al siguiente día activo.Si no cuentas con el suficiente saldo en tu tarjeta para realizar la transferencia, el sistema rechazará tu solicitud.https://youtu.be/lXpdjq2B1LY