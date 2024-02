Foto: Unsplash

¿Cuál es el límite de vales de despensa que puede recibir un trabajador al mes?

Los vales de despensa son una de las prestaciones superiores que ofrecen las empresas a sus trabajadores. Por medio de éstas, los empleados pueden adquirir productos, principalmente, de consumo básico.Varias compañías en México ofrecen este beneficio a sus trabajadores por medio de la retención de una parte de su salario para el pago de impuestos. Ésta prestación superior se deposita mensualmente por medio de una tarjeta con la cual pueden realizar sus compras en distintos establecimientos.De igual manera, es importante aclarar que no está permitida la compra de bebidas alcohólicas y cigarros ya que estos no son considerados de consumo básico. Aquí te decimos; toma nota.La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que todos los trabajadores deberán recibir un monto máximo de vales al mes del 40 por ciento de su salario mínimo general: esto, convertido en Unidad de Medida y Actualización (UMA), se traduce a.De igual manera, no podrás recibir una mayor cantidad de dinero en tu tarjeta de vales a menos que la UMA se actualice año con año; sin embargo, en caso de aplicar el cálculo con base en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los vales aumentarán hasta 2 mil 725.05 pesos al mes.