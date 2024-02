Este método de ahorro te ayudará a juntar 33 mil pesos en 52 semanas

Foto: Pixabay

¿Cómo funciona el método de ahorro?

Un puede convertirse en tu mejor aliado al momento de empezar a juntar dinero. Normalmente, la mayoría de las personas se ponen como meta iniciar el hábito del ahorro a inicios de año; sin embargo, no importa la fecha cuando comiences con este proceso.En México, uno de los métodos preferidos para juntar dinero son las tandas . A diferencia de las cuentas de ahorro en los bancos, éstas no requieren de muchos requisitos; sin embargo, cuenta con sus respectivos riesgos el juntar efectivo de esta manera.En caso de que estés interesado en empezar a juntar dinero, aquí te dejamos este; toma nota y aprovéchalo al máximo.El reto de ahorro se divide en tres etapas: para el primer depósito es necesario tener una inversión inicial de mil pesos.Conforme el paso de las semanas, le restaras a esta cantidad 5 pesos: es decir, para la segunda semana tendrás que guardar 995 pesos y así sucesivamente hasta la semana 26.Así, la primera semana tendrás que guardar 1000 pesos, la segunda 995, la tercer 990, la cuarta 985, y así sucesivamente.Para la semana 27 es momento de volver a iniciar el proceso, pero ahora guardando sólo 500 pesos más. En vez de restar, vas a agregar 5 pesos a la cantidad a guardad cada semana hasta llegar a la semana 37.Es decir, la semana 27 guardarás 500 pesos, la 28 guardarás 505, la 29 guardarás 510 pesos, y así sucesivamente.Cuando llegues a la semana 38, restarás 50 pesos y una vez que solo te quede esta cantidad será lo único que ahorrás hasta cumplir las 52 semanas.Cuando finalices el reto, tendrás ahorrada la cantidad de 33 mil 200 pesos, mismos que podrán ser útiles para sacarte de cualquier apuro que no hayas previsto con antelación.