Esto es lo que pasa con el dinero de tu Afore tras tres meses sin empleo

¿Qué pasa con el dinero de mi Afore si me despidieron?

En caso de que te hayas quedado sin trabajo, el dinero que está en tudedicado a tus ahorros para el retiro no seguirá aumentando; pero tranquilo, que te decimos qué sucederá con ellos y cómo acceder a este fondo de dinero.Cuando una persona está contratada de manera formal, su ahorro para el retiro iniciará a depositarse de manera automática en una cuenta de Afore . De manera que cada mes la cuenta de fondos para tu pensión irá aumentando.De hecho, de acuerdo con las propias) estos recursos continuarán en tu cuenta aún cuando te hayas quedado desempleado. No obstante, entre más tiempo pase será más difícil que alcances una buena pensión.https://twitter.com/CONSAR_mx/status/1440065854155067397?s=20De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) aun cuando un trabajador se encuentre inactivo, su Afore continuará operando con los mismos beneficios con los que se gozaba en su anterior empleo. Incluso, es posible seguir ahorrando bajo el propio esquema personal y acumular un buen rendimiento de su dinero.El ahorro voluntario es una estrategia en la que las personas realizan aportaciones a su Afore . De esta manera aun cuando estén desempleados no perderán las semanas que ya llevaban cotizadas ante el instituto. Esto se puede realizar desde la app de banca personal o del Afore, así como en tiendas de autoservicio.https://twitter.com/CONSAR_mx/status/1437493706425262080?s=20También existe una forma de acceder a los fondos de retiro de tu Afore en caso de que por el desempleo no cuentes con dinero. El monto máximo que se puede retirar es lo equivalente a 90 días de salario base de cotización. Pero ojo, que este tipo de transacciones solo se pueden realizar una vez cada cinco años. También toma en cuenta que este dinero sufrirá reducciones por la retención del ISR.https://youtu.be/KI4Jq5lgkpM