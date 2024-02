Esto es lo que pasa con tu Afore si dejas de trabajar

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Pero si este ya es tu caso...

Es común preguntarse qué sucede con tu cuenta desiy también es frecuente que tengas dudas sobre las Administradores de Fondos para el Retiro Afore , pues suelen verse como aquellas cuentas de ahorro donde la empresa en la que trabajas se encarga de aportar dinero de tu sueldo.Pero al momento de perder dinero es fácil preocuparse sobre el destino que tendrá tal recurso y la realidad es que situ dinero se mantendrá a salvo con las administradoras.Contrarío a lo que se cree, no se descontará tu dinero, seguirá generando rendimientos para tu retiro , aunque en una cantidad menor pues no recibe aportaciones por parte de tu trabajo. Esto significa que el dejar de de trabajar tu Afore no se cancelará.Existen algunas consecuencias negativas sipor un largo periodo de tiempo, ya que es muy común que en trámites como retiros parciales debas de comprobar tu aportación continua de al menos 12 bimestres o simplemente, al solicitar tu pensión, no cumplas con las semanas mínimas de cotización.Actualmente la Consar tiene un programa de apoyo que se llama GanAhorro, el cual te permite destinar un porcentaje en las compras que hagas con los comercios afiliados, así como depositar a tu cuenta desde 50 pesos en tiendas autorizadas.