FMI Eleva su Pronóstico de Crecimiento para México en 2026, pero Recorta el de 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento económico para México a 1.5 % en 2026, tres décimas por encima de la estimación que publicó en julio, de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales.

El organismo internacional anticipó una “modesta aceleración” de la economía mexicana, luego de que registrara un crecimiento de 0.5 % en 2025.

Para 2027, el FMI ajustó a la baja su pronóstico para México, al pasar de 1.9 % a 1,8 %, una reducción de una décima respecto a la estimación presentada tres meses antes.

El informe señala que el crecimiento previsto para los próximos dos años estará respaldado por las exportaciones, incluidas las vinculadas con las cadenas de valor de la inteligencia artificial, así como por la estabilización de la inversión.

Sin embargo, el organismo advirtió que las incertidumbres relacionadas con el comercio y otros factores continuarán restringiendo la actividad económica del país.

Con estos ajustes, el FMI prevé que México registre un mayor ritmo de crecimiento en 2026 respecto al año anterior, aunque el avance proyectado para 2027 se mantendrá por debajo del 2 %.

Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3.1 % en 2026 y repunte hasta el 3.4 % en 2027. Se proyecta que la inflación general mundial registre un aumento notable hasta el 4.7 % en 2026 y que se modere hasta el 4.1% en 2027.

En su informe destaca que "una nueva escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial (IA), un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían minar el crecimiento".

Para América Latina, en cambio, el organismo redujo en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta 2.3%. Para 2027 estima una expansión regional de 2.5 %

Entre las principales economías, el FMI mantuvo en 2.3% su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos y proyectó un avance de 4.5% para China, una décima menos que en su estimación anterior.

En la región, Brasil tendría un crecimiento de 2.2% durante 2026, mientras que Venezuela alcanzaría 5% y Argentina registraría una expansión de 2.1%, según las previsiones difundidas.

PT