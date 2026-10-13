Economía

FMI Eleva su Pronóstico de Crecimiento para México en 2026, pero Recorta el de 2027

Conflictos, reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial y un recrudecimiento de las tensiones comerciales, pueden influir en las economías del mundo

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