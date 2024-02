FOVISSSTE: ¿Cómo agendar tu cita a través de un código QR?

Cómo agendar una cita mediante un código QR

Al abrirlo te aparecerá el botón para registrar tu cita.

Luego elija la entidad y el domicilio para encontrar la delegaciones del FOVISSSTE más cerca de ti.

Posteriormente te indicará todos los trámites que puedes realizar.

CURP

RFC

Nombre completo

Número telefónico

Correo electrónico.

También deberás de indicar si tienes una discapacidad y si requieres asistencia, o si acudirá un representante legal.

Con el fin de disminuir el contacto entre las personas para así resguardarlos y minimizar cualquier riesgo de contagio de COVID-19 , ahora elte permite agendar tu cita para cualquier trámite a través de un.De tal manera que los derechohabientes de del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) únicamente necesitan un teléfono celular con la capacidad de registrar un código QR para abrir de forma automática el formulario para agendar una cita.https://twitter.com/FOVISSSTEmx/status/1415370510003752964Lo primero que debes de hacer es abrir tu cámara o el lector de códigos QR de tu celular.En el formulario deberás de registrar los siguientes datos:A tu correo llegará la confirmación de tu cita con el día y la hora que indicaste. También te recordarán cuáles son los documentos que tienes que llevar el día de tu trámite.https://www.youtube.com/watch?v=FGmy8GWFl6oSi no puedes acudir a tu cita, procura cancelarla con al menos cinco días de anticipación. De lo contrario, es decir si no acudes se registrará como falta, y no podrás solicitar una cita en los siguientes cinco días hábiles.Si aún tienes dudas al respecto de las citas, puedes llamar al teléfono 800 3684 783, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.