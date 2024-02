IMSS: así puedes saber si tu empresa paga tus cuotas patronales

Foto: Piqsels

¿Cómo saber si mi empleador paga mis cuotas patronales?

Las cuotas patronales son el porcentaje de dinero que la empresa donde trabajas debe de pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de tu seguro social, tu ahorro para la pensión, entre otras prestaciones.Estas cuotas son obligatorias y si tu patrón no las paga estaría cometiendo un delito, pues estaría violentando tus derechos laborales .Se estima que solo 19 millones de trabajadores son afiliados al IMSS por la empresa donde trabajan, con lo cual tienen acceso a atención médica, créditos en el Infonavit, servicio de guarderías, seguro por invalidez y una pensión.Si te gustaría saber si tu empleador paga estas cuotas, existe una forma muy rápida y sencilla para conocerlo sin necesidad de realizar trámites burocráticos y desde tu celular.A través de la aplicación móvil que el IMSS lanzó puedes realizar esta consulta, lo único que necesitas tener a la mano es tu CURP.Para realizar esto, debes descargar la aplicación del IMSS digital y crear una cuenta.Una vez que tengas esto, debes ingresar a ella y dirigirte al apartado de reporte personalizado de cotización en IMSS (RPCI).Debes confirmar la consultar reporte y por último elegir si deseas descargar el archivo PDF o enviarlo a tu correo electrónico.Seguir estos pasos y obtener tu reporte de cotización no te tomará más de 10 minutos.https://www.youtube.com/watch?v=T5olgrQrmP4En el documento podrás observar el nombre de tu patrón, la entidad federativa y clave de registro, así como los días cotizados y el salario base de cotización con el estas registrado ante el IMSS.En caso de que la empresa donde trabajas no esté pagando estas cuotas puedes enviar un correo electrónico a servicios digitales del IMSS para interponer una denuncia o puedes llamar al 800 623 23 23 para solicitar una asesoría.