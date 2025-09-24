Inflación en México, en Aumento: ¿Qué Productos Están Más Caros?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 24 de septiembre de 2025, en cuánto se ubicó la inflación, en México, durante la primera quincena de septiembre de 2025; aquí te decimos qué productos aumentaron su precio, en la primera mitad del mes patrio.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.18% y registró un nivel de 141.181, respecto a la quincena previa, por lo que la inflación en México se ubicó en 3.74%, después de que cerró agosto de 2025 en 3.57%.

El INEGI también señaló que el índice de precios subyacente aumentó 0.22%, mientras que el índice de precios no subyacente subió 0.03%.

¿Qué productos subieron de precio?

En la siguiente lista te mostramos los 10 productos subieron de precio durante la primera quincena de septiembre de 2025, según datos el INEGI.

Primaria Universidad Vivienda propia Preparatoria Secundaria Otros alimentos cocinados Loncherías, fondas, torterías y taquerías Preescolar Pollo Carne de res

Cabe señalar que el nuevo ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio el 1 de septiembre y que algunos de los servicios que subieron de precio, durante la primera quincena del mes, precisamente fueron las escuelas.

¿Qué productos bajaron de precio?

Y a continuación, te mostramos la lista de los 10 productos que bajaron de precio en los primeros 15 días de septiembre de 2025.

Servicios profesionales Papa y otros tubérculos Aguacate Transporte aéreo Tequila Gas doméstico LP Huevo Naranja Jitomate Lechuga y col

Lista de 5 estado de la República con mayor variación del INPC

Tabasco Nuevo León Ciudad de México (CDMX) Zacatecas Guanajuato

Lista de 5 estado de la República con variación por debajo del promedio nacional del INPC

Chiapas Aguascalientes Estado de México Quintana Roo Baja California Sur

