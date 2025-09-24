Inflación en México, en Aumento: ¿Qué Productos Están Más Caros?
Entérate qué productos están más caros, por el aumento de la inflación en la primera quincena de septiembre de 2025
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 24 de septiembre de 2025, en cuánto se ubicó la inflación, en México, durante la primera quincena de septiembre de 2025; aquí te decimos qué productos aumentaron su precio, en la primera mitad del mes patrio.
De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.18% y registró un nivel de 141.181, respecto a la quincena previa, por lo que la inflación en México se ubicó en 3.74%, después de que cerró agosto de 2025 en 3.57%.
El INEGI también señaló que el índice de precios subyacente aumentó 0.22%, mientras que el índice de precios no subyacente subió 0.03%.
¿Qué productos subieron de precio?
En la siguiente lista te mostramos los 10 productos subieron de precio durante la primera quincena de septiembre de 2025, según datos el INEGI.
- Primaria
- Universidad
- Vivienda propia
- Preparatoria
- Secundaria
- Otros alimentos cocinados
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías
- Preescolar
- Pollo
- Carne de res
Cabe señalar que el nuevo ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio el 1 de septiembre y que algunos de los servicios que subieron de precio, durante la primera quincena del mes, precisamente fueron las escuelas.
¿Qué productos bajaron de precio?
Y a continuación, te mostramos la lista de los 10 productos que bajaron de precio en los primeros 15 días de septiembre de 2025.
- Servicios profesionales
- Papa y otros tubérculos
- Aguacate
- Transporte aéreo
- Tequila
- Gas doméstico LP
- Huevo
- Naranja
- Jitomate
- Lechuga y col
Lista de 5 estado de la República con mayor variación del INPC
- Tabasco
- Nuevo León
- Ciudad de México (CDMX)
- Zacatecas
- Guanajuato
Lista de 5 estado de la República con variación por debajo del promedio nacional del INPC
- Chiapas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Quintana Roo
- Baja California Sur
