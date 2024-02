Infonavit: Así puedes incrementar tu ahorro mediante aportaciones extraordinarias

Aportaciones Extraordinarias del Infonavit

Cuando se trata de comprar una casa o departamento una de las formas de lograrlo es solicitando unen el, pero muchas veces el monto al cual podemos acceder es muy bajo o simplemente el proceso de precalificación largo.Si este es tu caso, no te preocupes porque el instituto creó el programa Aportaciones Extraordinarias, con el cual los trabajadores pueden realizar depósitos de manera personal directamente a su Subcuenta de Vivienda.De esta forma, las aportaciones que el derechohabiente realice, en el caso de contar con un trabajo formal, serán adicionales a las aportaciones bimestrales del 5 por ciento de su salario diario integrado que debe realizar elde manera obligatoria.https://twitter.com/Infonavit/status/1428069187981881346Al empezar a realizar Aportaciones Extraordinarias podrás mejorar el monto de tu Subcuenta de Vivienda de una forma rápida y cómoda ya que estas se realizan desde el portal oficial del del Infonavit.Para ello, lo primero que debes hacer es estar registrado en “ Mi Cuenta Infonavit ”, lo que se puede hacer fácilmente con tu Número de Seguridad Social (NSS), CURP, RFC y tu correo electrónico y teléfono celular vigente.Una vez dentro de “Mi Cuenta Infonavit” se debe seleccionar el apartado “Mi Ahorro” y luego elegir la opción “Aportaciones Extraordinarias” para escribir el monto por el cual deseamos realizar nuestra aportación y generar una ficha de pago para realizarla.La aportación puede realizarse directamente en ventanillas bancarias, cajeros inteligentes y aplicaciones móviles bancarias para mayor comodidad.https://www.youtube.com/watch?v=w1h1-BmB87cRecuerda que podrás realizar las Aportaciones Extraordinarias que tu quieras, siempre y cuando la suma mensual no exceda el 5 por ciento de 25 Salarios Mínimos lo que equivale a 5 mil 384 pesos.Ten en cuenta que el monto que hayas acumulado por tus Aportaciones Extraordinarias no se verá reflejado en el estado de cuenta de tu AFORE , sino directamente en el resumen de movimientos de “Mi Cuenta Infonavit”.