Infonavit: ¿Cómo funciona el fraude de retirar dinero con crédito 'Línea 4'?

¿Qué es el crédito línea 4?

¿En qué consiste el fraude del crédito línea 4?

¿Te han contactado para ofrecerteque tienes en tu Subcuenta de Vivienda? Cuidado, porque se trata de un. El Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) alertó a las personas sobre una nueva estafa.Esta nueva estafa tiene que ver con delincuentes gestionando créditos para remodelar, conocido como el crédito Línea 4 REMODELAVIT. A continuación te diremos cuál es el modus operandi de los estafadores que se hacen pasar por el Infonavit Es un una línea de crédito del Infonavit , para mejorar tu vivienda sin afectación estructural y sin garantía hipotecaria (Ahora REMODELAVIT). Podríamos decir que es un programa que permite disponer a los trabajadores una parte del saldo de la subcuenta de la vivienda para que sea utilizada en la remodelación y mejora de su hogar.Es importante mencionar que la obra o remodelación no debe rebasar los 6 meses ya que se podría convertir en un crédito.Las empresas emprendedoras son las encargadas de realizar las remodelaciones sin tocar la estructura, pero primero, deben hacer un presupuesto, el cual tiene que ser autorizado por el derechohabiente. Mientras se realiza la obra sale un aviso de retención, y elretiene una parte del salario del trabajador al menos por 6 meses, como plazo máximo. El resto de la obra se paga con la Subcuenta de Vivienda.Los estafadores son supuestas empresas que simulan un crédito, de las cuales se piensa que podrían estar coludidos con algunos verificadores del."Hacen esta parte de simulación y ellos se ostentan como una empresa emprendedora... ponen que hicieron el servicio, reciben ese dinero y luego te lo dan a ti, se llevan sus paneles, y así resulta la estafa", comentó el experto, Arturo Díaz."Dicen que solo trabajan con personas que tengan en la Subcuenta de Vivienda más de 100 mil pesos, porque si no no les interesas", agregó el funcionario Díaz.Así mismo, explicó que estos fraudes generan una importante pérdida para los trabajadores que caen en participar, porque los delincuentes suelen solicitar hasta un 50% de comisión por retirar el dinero para la "remodelación". También dijo que se han dado casos en los que los delincuentes ni siquiera depositan el dinero acordado con el derechohabiente.