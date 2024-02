Infonavit: ¿Cómo y dónde hacer el pago de mi crédito?

Foto: Unsplash

¿Cómo se hace el pago del crédito Infonavit?

CLABE: 021180550300050811.

Banco destino: HSBC.

El número 5503, en el campo que pide la referencia o referencia numérica y que puedes distinguir porque no admite más de 7 dígitos.

Tu número de crédito, que consta de 10 dígitos, en el campo nombrado como: concepto de pago, motivo de pago o referencia alfanumérica, entre otros.

Una vez que los trabajadores logran obtener suy comprar una vivienda las preguntas ante las que la mayoría de ellos se enfrentan son cómo está compuesto el pago del financiamiento y cuál es la manera correcta de realizarlo.Para aclarar estos cuestionamientos, lo primero que hay que explicar es que el pago de nuestro crédito Infonavit se divide en tres partes.Una parte del monto pagado mensualmente se destina al capital del crédito, lo que hace que conforme pase el tiempo, losvayan reduciéndose y una mayor parte del dinero se destine al pago del capital de la deuda.La segunda parte se paga a los intereses, el cual se establece al multiplicar el monto total del crédito por la tasa de interés que se estableció en la contratación del financiamiento.Y la tercera, hacia el seguro de daños, que es una protección con la que todos los créditos Infonavit, excepto, cuentan para asegurar las viviendas durante la vida completa del crédito.Si cuentas con empleo fijo, el pago mensual de tu crédito se realizará de forma automática al momento en el que tu nómina te sea depositada, pero para que esto suceda tu patrón deberá hacerse cargo de descontar el monto del pago y entregarlo al Infonavit.En este caso tienes que recordar que la mensualidad de tu crédito estará compuesta por el monto que el patrón va a retener correspondiente al crédito y el 5 por ciento mensual que tu empleador debe aportar por Ley al Infonavit.Recuerda que si ganas menos de un salario mínimo, el pago mensual de tu crédito no podrá exceder el 20 por ciento de tu salario y si ganas más de un salario mínimo, el pago mensual irá de acuerdo al factor de pago que contrates y tus ingresos.Por otro lado, si no tienes empleo deberás pagar la cantidad o el factor que se estableció en tu contrato de otorgamiento de crédito, que considera la amortización del crédito, así como el seguro de daños.Existen muchas formas de pago para realizar el depósito de tu mensualidad al Infonavit. al hacerlo en la ventanilla de un banco o por medio de una transferencia electrónica lo podrás efectuar con los siguientes datos:https://www.youtube.com/watch?v=6d8-NPfkrY0Si prefieres también podrás acudir a diferentes establecimientos, tiendas de autoservicio y hasta farmacias, en donde deberás proporcionar al cajero tu número de crédito o muéstrale tu estado de cuenta, pero recuerda que el pago mínimo son 50 pesos y no se cobra comisión.Para realizar tu pago desde Estados Unidos, debes acudir a uno de los negocios afiliados a Dolex o Datransfer, proporcionar los 10 dígitos del crédito y realizar el depósito. Consulta las direcciones a través de Maxitransfers e Intercambio Express.Y para pagar desde “” con tu tarjeta de crédito o débito de cualquier banco, excepto American Express, realizando hasta tres pagos al mes por un importe máximo cada uno de 30 mil pesos.