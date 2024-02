Durante el 2022, los trabajadores deberán de juntar 1080 puntos en el Infonavit. | Foto: Unsplash.

La precalificación será de un mínimo de 1080 puntos.

Se evaluará un reporte de crédito.

Ya no es necesario cumplir con un año continuo trabajando en un mismo sitio.

Y se tomará en cuenta la estabilidad laboral del trabajador.

¿Cuánto tiempo se tarda en juntar los 1080 puntos en 2022?

El año pasado el Infonavit ) renovó sucon el fin de que sea más accesible para los trabajadores el conseguir unasí que a lo largo delque juntary no 116 como se solicitaba en el esquema anterior.Esto no quiere decir que los trabajadores tengan que cumplir con más requisitos sino que se llevará a cabo una revisión de ciertos elementos para determinar que el trabajador sea elegible para un crédito.Para empezar se tomará en cuenta que la empresa en la que labora el trabajador cumpla con sus obligaciones de pago a tiempo, y que a su vez el trabajador cumpla con sus pagos mensuales con puntualidad.https://twitter.com/Infonavit/status/1479226274002485255No hay un tiempo definido o en promedio en el cual un trabajador pueda llegar a dicha cantidad de puntos pues las condiciones dependen de cada caso en particular. Sin embargo, se calcula que la cantidad de puntos pueda ser alcanzada entre 4 o 5 años si el empleador paga completas las cuotas del trabajador y son acorde con su sueldo real.https://www.youtube.com/watch?v=209dOTScMfU