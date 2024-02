Infonavit: ¿En qué tiendas y comercios puedo hacer el pago de mi crédito?

Establecimientos donde puedes pagar tu crédito Infonavit:

Anfora

Alprecio

Bodega Aurrerá

Comercial Mexicana

City Club

City Market

Famsa

Fresko

Dondé Banco

Mega

Office Max

Sams

Chedraui

Soriana

Suburbia

Sumesa

Superama

Súper Che

Tiendas Garay

Waldo’s

Walmart

Tiendas de autoservicio

7 Eleven

Circle K

Extra

Súper Kiosko

Farmacias

Farmacias Benavides

Farmacias del Ahorro

Otros

Airpack

Bancamovil

CrediConfía

El Asturiano

PrestoCash

Qpagos

SuperRED

Tudi

Unipagos

Unodostres

Yastás

¿Tienes que hacer el pago de tu crédito Infonavit , pero no sabes dónde? Te damos todas las tiendas, comercios y lugares en los que puedes realizar elde tuEl Infonavit pone a tu disposición múltiples establecimientos, tiendas de autoservicio, farmacias y comercios para que realices el pago de la mensualidad de tu crédito hipotecario y no haya excusa.Para realizar el pago solo es necesario que digas que realizarás un aporte a tu cuenta del Infonavit . El cajero te solicitará tu número de crédito, el cual aparece en tu estado de cuenta y consta de 10 dígitos. Este servicio no cobra comisión y se puede realizar a partir de 50 pesos.https://twitter.com/Infonavit/status/1439658046465191946?s=20Recuerda que el pago de tu crédito se realiza de manera automática a tu sueldo. Tu patrón será el encargado de retener la cantidad que deberás pagar de acuerdo con cómo se fijaron tus mensualidades en tu contrato.En caso de que no tengas trabajo o no se realice el descuento de forma automática, deberás realizar el pago de acuerdo con los términos en el contrato de tu crédito. Te decimos qué establecimientos reciben tu dinero.https://twitter.com/Infonavit/status/1438918186297081871?s=20https://youtu.be/08oOO5dm-2M