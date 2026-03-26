OCDE Mejora Previsiones de Crecimiento Económico para México en 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mejoró ligeramente las previsiones de crecimiento económico para México para este 2026.

De acuerdo con su estimación, para este año la cifra será del 1.3%, una décima más de lo que anticipó en el informe de diciembre del año pasado, esto a pesar de la guerra en Medio Oriente.

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En su informe interino de Perspectivas Económicas publicado este jueves, la OCDE mantiene sin cambios su estimación de un incremento del producto interior bruto (PIB) mexicano del 1.7 %, en 2027.

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¿Por qué se dio esta ligera mejora?

La mejora en las expectativas de crecimiento en México para este año se da por un aumento del PIB de Estados Unidos, que en 2026 será del 2%, tres décimas más de lo proyectado por la organización hace tres meses.

También ayudó a estas previsiones que la guerra arancelaria que afectó a nuestro país, ya que la mayor parte de las exportaciones van dirigidas a la Unión Americana, ha tenido una evolución favorable.

El aumento de los precios de los hidrocarburos por el conflicto bélico en Oriente Medio podría favorecer, por otro lado, un aumento de la producción de energía en países productores pese a la situación geopolítica. En el informe se alude de forma explícita a Estados Unidos y Canadá, que son los que más margen tienen para hacerlo.

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Respecto a la inflación, la OCDE la sitúa para México en 3.8%, cinco décimas por encima de lo que había augurado en diciembre, un claro impacto de la guerra.

Mientras que para 2027, la inflación bajará a 3.2%, aunque es tres décimas más de lo calculado hace tres meses por la organización.

La OCDE considera que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen, los tipos de interés en México deberían disminuir y eso contribuirá a alimentar la actividad.

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Con información de EFE

ICM