Casi termina el mes de abril y con ello se acerca el momento de que los beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban el pago correspondiente a mayo.

Sin embargo, deben de saber que el depósito podría posponerse y aquí te vamos a explicar a qué se debe esta situación.

¿Por qué se pospondrá el pago de mayo de la pensión del IMSS?

Como ya debes de saber, los beneficiarios de la pensión del IMSS reciben su pago de manera puntual el primer día laboral del mes. Esto sería el lunes 1 de mayo, pero luego de echar un vistazo al calendario te darás cuenta de que este día es no laboral, puesto que se conmemora el Día del Trabajo.

De tal manera que se espera que la dispersión de los depósitos de los pensionados comience a realizarse hasta el próximo martes 2 de mayo. Esto es importante considerarlo porque, al ser el 1 de mayo un día no laboral oficial, las sucursales bancarias no abren y no dan servicio.

Te recomendamos: ¿En Qué Estados el Kilo de Tortilla se Vende en 30 Pesos?

¿Qué tipo de fraude se comete con la pensión del IMSS? Aunado a lo anterior, sucede que hay personas cometiendo un fraude para cobrar dinero de la pensión del IMSS que no les corresponde. Esto lo informó Zoé Robledo, director del IMSS, quien aseguró que se están tomando medidas para evitar esta forma de fraude y, como consecuencia, podría haber un retraso en el pago de la pensión de mayo.

El fraude consiste en la suplantación o en el robo de identidad de algunos pensionados del IMSS lo que les permite recobro recursos que no les corresponden.

Es por ello que ya se planteó la posibilidad de implementar un sistema de verificación de identidad para asegurarse de que sean los pensionados los que reciban el dinero como les corresponde.

Todavía no se informa cuántos días más podría retrasarse aún más el pago de mayo de la pensión del IMSS ni cuántos pensionados se verán afectados por ello.

¿Qué es la pensión del IMSS?