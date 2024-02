Por esta razón no existe un billete de 300 pesos en México

Foto: Pixabay

En México existen billetes de varias denominaciones, las cuales son de 20, 50, 100, 200, 500 y mil pesos y seguramente en algún momento te has preguntado ¿por qué no existe, por ejemplo, un billete de 300 pesos ?Ya que, aunque, estamos acostumbrados a completar diversas cantidades juntando nuestros billetes y monedas, en muchas ocasiones un billete de otra denominación nos facilitaría mucho la vida al momento de pagar.Un billete de 300, que sirviera como valor intermedio entre el de 200 y 500, podría ser mucho más fácil de cambiar y manejar que uno de mil o de 500 pesos.Sin embargo, la razón por la que este no existe es porque los Bancos Centrales del mundo, normalmente, utilizan la base 1, 2 y 5 para el dinero en efectivo.Debido a esto, los billetes y monedas se emiten en potencias de 10 haciendo que las denominaciones vayan de 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500, etc, hecho que también aplica para las monedas de 10, 20 y 50 centavos.Los Bancos Centrales mundiales, consideran que por medio de estas denominaciones, se pueden realizar combinaciones con la menor cantidad de dinero en efectivo.Por lo que bajo esta hipótesis debería ser mucho más fácil pagar por un producto o servicio y asimismo dar y recibir cambio.Pero aunque esta es una base internacional, los países tienen la libertad total de emitir los billetes y monedas de la denominación que ellos consideren se adaptan a sus necesidades.https://www.youtube.com/watch?v=i9p4WwXYfdsEntre las condiciones que un banco debe evaluar para emitir una nueva denominación la situación económica, tanto nacional como mundial, y la inflación juegan un papel clave.No obstante existen países que si tienen monedas de 0.25 centavos, como Estados Unidos, los llamados Washington quarters y Cuba los billetes de 3 pesos.