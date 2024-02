¿Por qué desapareció el billete de 10 pesos de Emiliano Zapata?

El billete de 10 pesos con la imagen de Emiliano Zapata dejó de circular desde el año 2000. Sin embargo, ¿a qué se debió esta decisión?

Historia del billete de 10 pesos con Emiliano Zapata

Renovación en el 2000 y adiós del billete de Emiliano Zapata

La imagen de Emiliano Zapata es todo un símbolo de la Revolución Méxicano, del valor de ser mexicano, y de ideales de campesinos y movimientos sociales. Su figura ha aparecido en obras de arte, mercancía, e inclusive, durante mucho tiempo en los famosos billetes de 10 pesos que ya no existen.Este singular billete entró en circulación en 1994, pero solo duró seis años; pues en el año 2000 dejó de circular. ¿ Pero, a qué se debió esta decisión?En el año de 1994, el billete de 10 pesos con el rostro de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, sustiuyó a uno que tenia la imagen de Lázaro Cárdenas. En ese mismo año se renovaron los billetes de las dominaciones de 20, 50 , y 100 pesos. Y los de 200 y 500 se agregaron a la lista de “nuevos” billetes.los “nuevos pesos” aun se mantenían en el esquema, pero desde el 1 de enero de 996, dejaron de ser “nuevos”, y su nombre cambió a únicamente “pesos”.Al inicio de la década de los dos miles, el billete de Emiliano Zapata de 10 pesos dejó de circular . Lo curioso, es que fue el único de la serie que desapareció, los demás siguieron vigentes.El Banco de México, quien es el encargado de expedir y sacar de circulación los billetes y monedas nacionales, no dió ninguna explicación. Simplemente un día decidió que no se harían más billetes con la imagen de Emiliano Zapata, ni de 10 pesos.No obstante, según un análisis realizado por Dinero en Imagen, el área de comunicación del Banco de México (Banxico)señaló que se gastaba más en emitir un billete e imprimirlo, que únicamente expedir una moneda de una denominación que era considerada baja.Pues al tener mucho flujo, pronto se desgastaba el billete y tenía que haber múltiples reimpresiones.https://youtu.be/i9p4WwXYfdsAdemás, al no ser de polímero, como los billetes actuales, resultaba más complicada su emisión; por lo que para ahorrarse tiempo y desgaste, Banxico prefirió sacarlo de circulación.Si bien este billete ya está fuera de circulación, muchos coleccionadores pagan muy bien por el, así que si tienes uno, no dudes en venderlo.