¿Por Qué los Autos Eléctricos Están Ganando Terreno en México?

Durante los últimos años, México ha experimentado una transformación en su mercado automotriz. Los autos eléctricos e híbridos enchufables hoy son parte de un ecosistema que crece aceleradamente en ventas, infraestructura y oferta de modelos. Pero ¿qué está impulsando este cambio y por qué 2025 apunta a ser un año histórico para la electrificación en el país?

Un mercado que ya no es nicho: las ventas se disparan

Aunque 2025 comenzó con una ligera desaceleración reportada por el INEGI, los datos consolidados muestran un mercado robusto.

Entre enero y marzo de 2025, México vendió 4,324 autos eléctricos, según cifras oficiales del INEGI. Sin embargo, las cifras alternas de la Electro Movilidad Asociación (EMA), que incluye marcas que no reportan al gobierno, como BYD y Tesla, marcan una tendencia distinta: 9,368 autos eléctricos vendidos, un crecimiento interanual de 171.1%.

El dinamismo no se limita a los eléctricos puros:

Los híbridos enchufables (PHEV) duplicaron ventas en marzo 2025 con 828 unidades, creciendo 94.37% anual, según INEGI.

Al cierre del primer trimestre, la EMA registró 11,192 PHEV, impulsados fuertemente por la oferta de marcas como BYD.

Infraestructura: más cargadores, más confianza

La expansión de la red de carga ha sido crucial. México cerró 2024 con 45 mil 55 puntos de recarga, combinando sitios públicos y privados —un crecimiento del 5% anual, según la EMA.

En 2025 la infraestructura siguió ampliándose:

50,255 cargadores privados y

3,825 estaciones públicas, lo que representa un aumento del 20% anual en disponibilidad, según EMA.

Aunque todavía existen brechas importantes, sobre todo fuera de las grandes ciudades, la tendencia indica una mayor certidumbre para nuevos compradores.

El caso de BYD

Una de las marcas líderes a nivel mundial en movilidad eléctrica, Build Your Dreams (BYD) ha tenido un papel importante en la oferta de autos eléctricos en nuestro país.

En 2024 comercializó 40 mil vehículos en México, convirtiéndose en una de las marcas con mayor crecimiento en el país, según informes de la misma marca. En este 2025, BYD controla el 75% del mercado mexicano de vehículos de nueva energía.

El desempeño de BYD no solo se explica por ventas, sino por tecnología y cadena de suministro propia, un diferenciador clave frente a otras marcas. La compañía diseña y produce sus propias baterías, incluyendo la conocida Blade Battery, reconocida por su seguridad y larga vida útil.

Su portafolio abarca modelos compactos, sedanes, pick up y SUV eléctricos e híbridos enchufables que han ampliado el acceso a esta tecnología, todo mientras expande una red nacional que ya supera las 50 distribuidoras, según su directiva local.

Conclusión: un futuro eléctrico que ya llegó

El crecimiento de los autos eléctricos en México responde a una combinación de factores:

Mayor accesibilidad económica.

Más infraestructura de carga.

Un ecosistema industrial sólido.

La llegada de nuevas marcas y modelos.

Y el impulso de fabricantes como BYD, que han presionado a toda la industria a acelerar su transformación.

México aún enfrenta retos importantes —como la necesidad de incentivos fiscales y una red de carga más robusta—, pero el rumbo es claro: la movilidad eléctrica ya no es una tendencia, sino el siguiente capítulo inevitable del mercado automotriz nacional.