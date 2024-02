Foto: Pixabay

¿Puedo depositar o transferir dinero a mi tarjeta de vales de despensa?

Losson una de las prestaciones superiores preferidas por los empleados. Mediante una tarjeta, las empresas ofrecen este beneficio a sus trabajadores por medio de la retención de una parte de su salario para el pago de impuestos.Si bien éstos sólo se pueden utilizar para adquirir productos de consumo básico , laes uno de los métodos de pago más utilizados por los mexicanos para hacer su despensa en supermercados.Además de que no es posible adquirir productos como alcohol y cigarros con éstos, tampoco se puede retirar dinero en efectivo de la tarjeta de vales de despensa ; pero, ¿te has preguntado si se puede depositar? Aquí te aclaramos la duda.Es importante destacar que las empresas otorgan el dinero que se encuentra depositado en las tarjetas de vales de despensa. Asimismo, existe un límite mensual que deben recibir los trabajadores, sin excepción alguna.Por ello, no es posible que los trabajadores puedan depositar o transferir dinero a este 'plástico': esto debido a que no es una tarjeta de débito o de ahorro.https://youtu.be/oGVOasF25HgAsimismo, recuerda que es posible solicitar tarjetas extras donde podrás compartir el saldo con alguno de tus familiares