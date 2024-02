Foto: Unsplash

¿Qué conviene más entre construir o comprar una casa del Infonavit?

Factores a tomar en cuenta

Tamaño de la propiedad: La mayoría de las casas que están en venta ya tienen un tamaño predeterminado y no podrás hacer nada al respecto para cambiarlo; caso contrario a si decides construir

Seguridad del trámite: La seguridad es 100 por ciento viable ya que es por medio del Infonavit; en caso de que decidas construir, necesitas cerciorarte que el terreno no sea un ejido

Distancia del trabajo: Analiza qué tan largo es el trayecto de la casa que vas a comprar de tu trabajo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) es la principal institución que cumple con el derecho de los trabajadores a obtener unas vivienda digna.A través de sus distintos préstamos y créditos , el Infonavit le otorga la oportunidad a sus derechohabientes a adquirir la vivienda de sus sueños o bien de construirla.Esta es una de las principales dudas de los afiliados del Infonavit:; aquí te resolvemos la pregunta y te decimos los principales factores a tomar en cuenta; toma nota.Es importante tomar en cuenta la capacidad crediticia que la institución te va a brindar: con base en esto, podrás determinar si la mejor opción es adquirir una casa o construirla desde cero.Asimismo, si no tienes problema con el diseño y espacio de la vivienda, además de que quieres habitarla lo más rápido posible, tu mejor opción es comprarla. En cambio, si quieres construirla en un terreno que adquiriste con anterioridad, a tu gusto y no tienes urgencia de habitarla, puedes optar por construirla.Antes de tomar una decisión, piensa en estos puntos en caso de construir o comprar una casa:https://youtu.be/209dOTScMfURecuerda que la decisión más importantes antes de comprar o construir una casa es conocer tu capacidad crediticia y de pago para no atraer una deuda difícil de costear a futuro.