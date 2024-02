¿Qué es un aval, cuáles son sus funciones y qué requisitos piden?

¿Qué es un aval y cuál es su función?

Foto:iStock

Foto: iStock

Si eres aval fíjate en esto antes de firmar el contrato de renta

Que esté bien escrito sin errores, faltas de ortografía o no visibles los nombres de quién rentara la propiedad

Que la dirección también no presente errores

Las cláusulas indispensables y adicionales

la descripción del inmueble

la garantía por el cumplimiento de las obligaciones

Requisitos para ser fiador

Identificación oficial vigente con fotografía

Escrituras del inmueble libres de gravamen

Último recibo de predial y agua

Solicitud de póliza jurídica llena

Acta de matrimonio en caso de solicitarse

Ser unaconlleva algunas responsabilidades, así como un perfil específico que debe cumplir algunos. Si estás pensando en rentar una casa , o un amigo te pidió que fueras su, esto te interesa; te explicamos desde qué significa el, hasta qué obligaciones tienes.Un aval es la persona que está comprometida a que el arrendatario (la persona que renta), cumpla con las obligaciones que se incluyen en el contrato, y es el responsable en garantizar el pago oportuno de la renta .Un aval no es aplicable para los contratos de arrendamiento, ya que estos solo son contratos de carácter civil. En caso de que venga como término en el contrato, se trata de una persona que firma 12 pagarés que tienen como propósito garantizar el cumplimiento de la renta. Responden a un juicio de ejecución en los documentos en caso de que el arrendatario no cumpla con sus responsabilidades o pago. esto sin dejar un bien inmueble como garantíaEl aval o el fiador lo que hace es respaldar las obligaciones del arrendatario a través de dejar un bien inmueble (una propiedad) que debe dejar en garantía. Esta vivienda , negocio u otro debe estar libre de gravamen. Por ello debe dejarlo escrito en el contrato de renta. Eso si, como fiador no estañas obligado a proporcionar ningún pago, a menos que te lo solicite el arrendatario y se haya hecho la excursión de los bienes.Al momento de leer el contrato, es importante que ores algunos detalles, como cuáles serán tus obligaciones como aval, y qué pasa si el arrendatario no paga. En el contrato deberás revisar cuales son las reglas de uso del inmuebles, cómo son las normas del mantenimiento del mismo, y de cuánto será el ajuste inflacionario.El día en el que vayan a firmar el contrato de renta revisa bien que tanto el arrendatario, como el arrendador tomen en cuenta estos puntos.