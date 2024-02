¿Qué es un crédito de nómina y cuáles son sus beneficios?

Foto: iStock

Requisitos para pedir un crédito de nómina

Foto: iStock

Ventajas

Tienes plazos por hasta 60 meses.

El dinero que te prestan no tiene que usarse en algo directamente, sino que puedes disponer de él libremente.

Se paga de forma automática, por lo que no lo vas a olvidar.

Puedes hacer pagos anticipados sin ningún tipo de penalización.

Desventajas

Debes contar con una cuenta de nómina.

No debe de rebasar tu capacidad de endeudamiento.

Si pierdes tu trabajo o no tienes fondos tendrás problemas financieros.

Deberás incluir pago de seguros y cuotas de apertura de la cuenta.

Si necesitas, puedes recurrir a un, el cual no es más que unde tu, pero, ¿es conveniente? Estos son losde este tipo de créditos.Un crédito de nomina es una solución rápida si quieres conseguir dinero de forma rápida si te encuentras en una emergencia económica. Uno de sus beneficios es que se cobra de tu mismo sueldo, y que no necesitas de un aval era solicitarlo.Al solicitar un crédito de nómina no es necesario un aval, ya que la garantía del pago está fijada tanto a tu trabajo como a la cuenta en la que se te deposita tu nómina cada quincena. Eso sí, una de las desventajas es que para solicitarla el banco tendría que consultar tu buró de crédito y a partir de ahí decidirá si te proporciona o no este dinero.Pero tampoco te preocupes, pues si el mismo banco es quien te ha ofertado este tipo de beneficio es por que conoce con anterioridad tus ingresos, y cuánto percibes de tu sueldo. Nadie mejor que el banco conoce tu historial crediticio y si eres candidato o no a recibir un préstamo . De hecho, de acuerdo con todos estos elementos será que el banco fije las tasas de interés, los plazos y el monto de dinero que te ha de prestar.Para solicitar un crédito de nómina sería necesario que lleves al menos un mes cumplido de recibir el pago de tu sueldo en dicho banco, y 3 meses de antigüedad en el empleo.Para hacer este trámite puedes ir al banco directamente con un asesor o en ventanilla, pero lo puedes hacer desde tu aplicación de banca móvil . No obstante, para hacerlo desde un cajero o una aplicación deberá ya estar preautorizado.