¿Qué es y cómo identificar un auto chocolate?

Auto chocolate

Foto: Piqsels

¿Cómo identificar estos vehículos?

La compra-venta de carros usados es una práctica muy común en, por ese motivo la aparición deen el mercado ha ido en aumento durante los últimos añosSi estás próximo a adquirir un automóvil usado, te explicamos cómo es que funciona esta venta ilegal y te damos algunos tips para identificar un auto chocolate y evitar problemas.Los autos chocolate son vehículos extranjeros ingresados de manera ilegal al país, por lo que no cuentan con facturas que avalen la propiedad de la persona que lo vende.Por este motivo, no podrás ampliarlo, ni comprar un seguro , pues las aseguradoras no tendrán datos para llevar a cabo el proceso.Además, el precio de estos vehículos suele ser mucho menor al promedio del mercado, lo que puede ser la primera señal de alerta al momento de comprar un carro.En cuanto a las condiciones mecánicas, la mayoría de los autos chocolate suelen ser precarias lo que pondrá en riesgo tu seguridad al momento de conducirlo.Para evitar caer en este tipo de estafas, la mejor prevención que puedes tener es siempre asegurarte de que el vendedor tenga la factura del carro y que esta sea original.Asimismo, debido a que estos vehículos suelen ser utilizados por el crimen organizado, probablemente el carro haya sido utilizado para delinquir, por lo debes verificar en la REPUVE si cuenta con una orden de aprehensión.https://www.youtube.com/watch?v=oz-fj5_C7_MSiempre considera estos puntos, pues al adquirir un auto chocolate automáticamente también estarás adquiriendo problemas legales.