¿Qué hacer si la aseguradora no me quiere pagar la póliza del seguro?

Foto: Freepik

Verifica las condiciones del seguro

No haber informado del padecimiento de enfermedades preexistentes.

Participar en carreras o “arrancones”.

Participar en trifulcas.

No seguir con el tratamiento médico como se indicó.

Suicidio.

No cumplir con el tiempo mínimo para hacer válido el seguro.

No pagar la parte correspondiente del deducible.

Foto: Adobe Stock

¿Qué hacer si la aseguradora no quiere pagar la póliza?

Esto es lo que debes hacer si tuquiere cubrir lo indicado en tude acuerdo con tus.Contratar un seguro es importante para prever gastos y brindar protección a tus bienes como tu carro, tu casa, e incluso tu salud. Dentro de estos contratos existen múltiples condiciones. Existen casos en los que desafortunadamente padeces un accidente y la aseguradora busca deslindarse y no pagarte tu póliza, en esos casos se debe considerar lo anterior.Aunque parezca anormal, esta situación es más común de lo que se cree. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros () informó que recibió un total de 72 mil reclamaciones por este tipo de abusos.Lo primero a hacer es revisar tu póliza y leer tu contrato para considerar cuando si aplica y cuando no la cobertura del seguro. También revisa las exclusiones y los términos del producto. Las mas comunes sonSi no incumpliste con las condiciones de la póliza , y tu accidente no fue cubierto por la póliza del seguro puedes reclamar a la Condusef, y denunciar a la aseguradora por la falta de pago y seguimiento del contrato. Para ello deberás contar con toda la documentación expedida por la aseguradora, y evidencias que muestras el incumplimiento de la empresa.La evidencia que podrás utilizar son mensajes, notificaciones, y la misma póliza con las condiciones del seguro médico, vehicular o de vida, cual sea el tipo. Puedes marcar directamente a la Condusef alo alpara solicitar atención personalizada en tu caso.https://youtu.be/Z0voAMoKfWk