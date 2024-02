¿Qué me conviene más, el gas natural o el gas LP?

Existen diferentes tipos depara uso doméstico, y por ello es importante conocer sus características para que entiendas cuál es el que te conviene más de acuerdo con el uso que le darás.En primera instancia el gas natural se obtiene de yacimientos que se realizan en el subsuelo. Los cuales están alojados en el mar. Por su parte, el gas LP, es un producto que se obtiene de la refinación del petróleo, el cual se convierte en gas licuado y se vende en tanques.El gas LP sobrepasa algunos procesos de enfriamiento y presión lo que lo convierten en líquido, el cual se envasa en cilindros o taques por lo general de 20 kilos. Estos últimos tienen una capacidad de 37 litros. También se puede distribuir por pipas. Se trata del más común y que suele consumirse más en los hogares.https://twitter.com/Profeco/status/1433988194379370504?s=20Una de las ventajas del gas LP frente al natural, es que rinde más en comparación con este último. Ya que el calor generado se distribuye de mejor forma por lo que se requieren de menos unidades térmicas para utilizar el boiler , por ejemplo.Por otro lado, el gas natural no es tan común en México, por lo que no todos los hogares cuentan con una instalación para su paso. También puede ser utilizado en la casa para bañarse o cocinar. Una de sus principales ventajas es que este tipo de gas contamina menos y que a la larga podría ser más económico.El gas natural no es tan empleado debido a que se cobra por metro cúbico y que se distribuye por medio de tuberías subterráneas, de las cuales la mayoría de hogares no cuenta con dicha instalación. Por lo que muchas.Una de las desventajas del gas LP es que si bien rinde más, es importante tener un mayor ahorro del mismo. Por ejemplo, el gas natural soportará mejor que siempre esté en piloto el boiler, mientras que un cilindro normal se desgastará rápidamente si esto pasa.https://youtu.be/f17snvipvEc