¿Qué pasa con el SAT si me depositan más de 15 mil pesos?

¿Qué conceptos están exentos del pago del ISR?

Prestaciones de seguridad social

Viáticos

Donativos que el contribuyente reciba de su cónyuge, padres o hijos

Aquellos que provengan de cajas de ahorro

El Servicio de Administración Tributaria () estableció una serie de reglas que debes de seguir respecto a los depósitos en efectivo a tus cuentas bancarias.Con el fin de combatir y evitar el delito de lavado de dinero, el SAT impuso que los depósitos mayores a 15 mil pesos deben ser declarados.Cuando el SAT detecte este tipo de movimientos en tu cuenta bancaria es probable que pagues un impuesto, pero no te preocupes, aquí te explicamos a detalle cómo procede la dependencia.https://twitter.com/SATMX/status/1404447969248743424?s=20De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021: Regla 3.5.13, las instituciones financieras de México tienen la obligación de declarar los depósitos en efectivo que realicen en las cuentas abiertas a nombre de contribuyentes cada vez que el monto exceda los 15 mil pesos.Asimismo, el SAT está en su derecho para reclamar el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente y, si insistes en no pagar este concepto, podrías hacerte acreedor a multas y sanciones económicas.Los contribuyentes no están obligados a pagar el concepto del ISR en los depósitos de las siguientes índoles; toma nota:https://youtu.be/lKMDKjJU9ZIUno de los principales objetivos de esta medida por parte del SAT es formalizar todo tipo de transacción superior a los 15 mil pesos.