¿Qué pasa si mi patrón no paga las cuotas del Infonavit?

Si tu patrón no cumple con su obligación de cubrir sus cuotas ante el Infonavit, esta irresponsabilidad te podría afectar directamente. El tener acceso a algún crédito por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es tu derecho como trabajador. Esta prestación está diseñada para que los empleado formales de las empresas tengan acceso a financiamientos para poder adquirir una vivienda con su salario. Para ello, es necesario que los patrones cubran sus cuotas obligatorias ante la institución. En caso de que no sea así, los trabajadores tienen derecho a denunciarlo con el fin de solucionar el problema. En el caso de que al ingresar a tu historial de aportaciones te des cuenta de que faltan bonos bimestrales de tu patrón, puedes reportarlo. Foto: Infonavit

¿ Cómo afecta a los trabajadores?

1. Pierdes tus derechos como trabajador.

Si tu patrón ya no realiza sus aportaciones ante el Infonavit, el organismo asumirá que ya no mantienes una relación laboral en esa empresa, y ya no estarás activo. Por ende, al no encontrarte dentro del padrón, no podrás ser considerado para ningún crédito hipotecario.

2. Pérdida de tus puntos Infonavit

Al faltar aportaciones podrías perder puntos Infonavit.

3. Aumento en los intereses del crédito

Al no recibir el pago proporcional de tu patrón, el monto de los intereses puede incrementarse, haciendo que tu crédito te salga más caro. https://twitter.com/infonavit/status/1386764518022422532?s=21

¿Qué hacer si tu patrón no paga las cuotas del Infonavit?

En caso de que encuentres inconsistencias en el pago de las cuotas patronales en tu estado de cuenta, deberás hacer lo siguiente. Primero, deberás acudir a tu Afore, y levantar una queja aclaratoria. Así la Afore podrá gestionar tu petición, y solicitar al Infonavit le pida a tu patrón una explicación de la inconsistencia de pagos. Una vez que se haya hecho el reclamo, exigirán a tu patrón el pago de las cuotas faltantes, y en caso de negarse, aplicarán sanciones a la empresa por incumplimiento de obligaciones.