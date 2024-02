¿Qué significa aparecer en Círculo de Crédito y cuál es su relación con el Buró de Crédito?

¿Cuál es la que me conviene más Círculo de Crédito o Buró?

es una empresa que trabaja de forma similar al, aquí te decimos cuáles son las diferencias y cuál te conviene de acuerdo con el tipo de crédito que solicites.Si bien la mayoría de las personas al pensar en un crédito hipotecario o de auto piensa en su estatus en el Buró de Crédito , existe una empresa muy similar, que hace casi lo mimo, pero que no es igual de conocida. Aún así, también se dedica a realizar un registro de pagos. Se trata del Círculo de Crédito, el cual, a diferencia de otros solo ha estado en operación desde 2005.Tanto el Buró de Crédito como el Círculo de Crédito cuentan con la misma validez para llevar el reporte de historial crediticio. De igual forma, ambos se encuentran regulados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef. Así que solo es cuestión de elegir entre uno de las dos.https://twitter.com/cdc_mex/status/1273716615155073024?s=21Por ejemplo, si estás buscando relevancia, no hay duda de que Buró de Crédito es tu mejor opción, debido a que es una empresa más conocida y respaldada por compañías importantes. Esto se debe a que la mayoría de bancos, tiendas departamentales y servicios financieros realizan sus reportes ante esta sociedad, a diferencia de Círculo de Crédito, que recibe menos reportes.Pero tampoco te preocupes, pues actualmente la mayoría de las empresas, o al menos las más importantes en el país, reportan a ambas SIC’s.Por ello si lo que estás buscando es iniciar un historial crediticio, lo mejor será comenzar por el Buró de Crédito , pues todos tus financiamientos podrán aparecer ahí en el sistema. Mientras que si lo que buscas es hacer un nuevo reporte será mejor iniciarlo en Círculo de Crédito.https://youtu.be/HxH4VRnOKr0Eso si, si cuentas con ambas o decides cambiarte de una a la otra, tu historial no se borrará. Así que si te encuentras en la lista negra no será tan fácil que te escapes.