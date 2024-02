¿Qué significa la frase “In God We Trust” del dólar?

La historia de la frase inscrita en el dólar

Foto: Pixabay

Si alguna vez has observado con detenimiento un dólar de Estados Unidos , podrás haberte percatado de muchos detalles peculiares que tiene y en particular la frase “In God We Trust” tiene una gran historia detrás.El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indicó que el lema “In God We Trust” apareció por primera vez en las monedas estadounidenses en 1864, justo durante la Guerra Civil, cuando el sentimiento religioso estaba en su apogeo.De acuerdo con la historia, el 30 de julio de 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower promulgó un proyecto de ley mediante la cual declaraba que In God We Trust se convertiría en el lema oficial de la moneda de Estados Unidos.Esta Ley provocó que el Congreso de Estados Unidos ordenara que la frase se empezará a imprimir en letras mayúsculas en cada dólar, sin importar su denominación..Sin embargo, la frase ya había sido usada con anterioridad por Eisenhower, quien la incluyó dentro de su discurso en 1954 por el día de la bandera adelantando que quería incluir la frase Under God (Bajo Dios) en el Juramento de Lealtad."De esta manera estamos reafirmando la trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de Estados Unidos. Con esto fortaleceremos que esas armas espirituales serán para siempre el recurso más poderoso de nuestro país en la paz y guerra", dijo.https://www.youtube.com/watch?v=JMfdqqb3Si4Tras estos hechos históricos, fue como el Tesoro George Humphrey, inspirado por Eisenhower sugirió agregar el lema en los billetes que entrarían en circulación el 1 de octubre de 1957.Además de aparecer esta frase en el dólar, “In God We Trust” es la alternativa de la frase en latín E pluribus unum que significa Out of Many One (Uno de muchos) y que es uno de los primeros lemas nacionales de los Estados Unidos,