¿Qué son las comisiones por manejo de cuenta y cómo evitarlas?

Cuando no se cumple con el saldo mínimo requerido en la tarjeta.

Y cuando no es utilizada cierta cantidad de veces al mes desde su fecha de emisión.

Es muy muy fácil solicitar una tarjeta de debito o una cuenta de ahorro, la institución financiera no te pide muchos requisitos, no comprueban tus ingresos, te dan tu cuenta y ya, sólo te dedicas a guardar tu dinero ahí.Pero, es importante mencionar que este servicio no siempre es gratuito, ya que existe algo que se llamapor manejo de cuenta . A continuación te diremos qué son las comisiones por manejo de cuenta, además te contaremos cómo puedes evitar pagarlas.De acuerdo con una publicación de Oink Oink, lasporson un pago extra que suele cobrarse es dos casos:Se podría decir que esta es una situación en la que ambos ganan, tú obtienes el beneficio de la cuenta y la institución financiera recibe un pago por administrarla.Es muy importante que a la hora de solicitar una tarjeta de débito no te dejes llevar y leas atentamente el contrato porque hay tarjetas de bancos que te piden un saldo mínimo de 4 mil pesos al mes, así que asegúrate de haber leído bien los términos del contrato.Para finalizar, toma en cuenta que el monto de la comisión pordependerá del tipo de tarjeta que solicites: De acuerdo con el sitio web especializado, existen dos tipos de plásticos; básicos y premium, Lo único que tienen de diferente es el nivel de atención que recibirás por parte de la institución financiera y los beneficios en comercios y establecimientos.