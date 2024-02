¿Quiénes sí tienen derecho a recibir aguinaldo?

Foto: Cuartoscuro

Foto: Getty Images

El aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo desde 1970 y es de forma obligatoria. Dicha prestación usualmente es para pagar algunas deudas o comprar regalos y servicios para las fechas decembrinas. Es por esto que es muy importante que sepas si tienes derecho a recibir aguinaldo. Toda persona que trabaje para un patrón, con un turno de al menos ocho horas diarias y que así lo haya establecido en su contrato, tiene derecho aPero si todavía no has cumplido un año trabajando en la empresa, el cálculo de cuánto aguinaldo te tocaría puedes hacerlo de la siguiente manera: Debes multiplicar el salario diario por 15, luego dividirlo entre 365 y finalmente volver multiplicar ese resultado por el número de días trabajados.Si trabajas por honorarios, freelance, por proyecto o por llamado, no tienes derecho al recibir aguinaldo. Si no hay contrato escrito, los patrones no están obligados a darte, al menos que así lo hayan acordado con los freelancers.