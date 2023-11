¿Listo para el Buen Fin 2023? Cuida tus Finanzas Personales con estas Recomendaciones

¡La edición número 13 del Buen Fin 2023 está muy cerca! Del 17 al 20 de noviembre, comercios y empresas de diversos giros ofrecerán las promociones y descuentos más grandes de fin de año, por lo cual te compartimos recomendaciones de expertos para que cuides tus finanzas personales y aproveches de la mejor manera estos días de ofertas.

¿Es mejor comprar en línea o en establecimientos? ¿Son seguras las aplicaciones que ofrecen pagos a plazos? ¿Es preferible comprar a meses sin intereses? ¿Conviene más adquirir electrodomésticos o ropa? ¿Cómo saber que un negocio es seguro para no ser víctima de fraude? Te lo contamos todo a continuación.

Video: Recomiendan Gastar con Responsabilidad Durante el Buen Fin

Buen Fin, inversión económica importante para empresas

Para las empresas, el Buen Fin representa una inversión económica importante; incluso para algunas significa su venta del año, es decir, el periodo en el que más ventas tienen y en el que logran utilidades muy importantes, indicó en entrevista para N+ José Luis Vázquez Costa, coordinador académico de la Licenciatura en Finanzas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En cuanto a los consumidores, el experto señaló que en este periodo las personas deben tomar ciertas precauciones para tener una buena experiencia, como planear sus finanzas, comparar precios y verificar dónde se realizan las compras. Algunas de sus recomendaciones son:

1. Evitar el endeudamiento

Una de las principales recomendaciones es no adquirir cosas que no se puedan pagar en el plazo establecido, en especial cuando se utilizan créditos, ya que se debe considerar que cuando se tiene un tipo de cambio tan bajo -como el que se ha registrado en los últimos meses- las tasas de interés tienden a subir.

“Si hacemos compras directas o normales -en lugar de compras a meses sin intereses- los intereses van a ir creciendo si no podemos cubrir el capital. Vamos a empezar a pagar montos de interés más altos de lo que veníamos pagando comúnmente”, alertó Vázquez Costa.

Noticia relacionada: ¿Adelantarán el Aguinaldo por el Buen Fin 2023? Estos Trabajadores Reciben Pago Antes

2. Estar seguro de poder pagar a meses

Antes de decidir por compras a meses, la gente debe cuidar muy bien que le alcance el dinero para pagar en tiempo y forma sus mensualidades, tomando en cuenta otras deudas u obligaciones que tenga, para evitar incurrir en omisiones. Si el pago no se realiza en el plazo establecido, éste comienza a generar intereses.

“Si no se puede realizar el pago van a tener una afectación importante probable porque la tendencia aparente del peso podría darnos alguna sorpresa en estos días, disminuir nuevamente y eso automáticamente va a agotar la tasa de interés. Es importante que se piense en los riesgos”, señaló el académico.

3. Verificar la autenticidad de páginas para compras en línea

Lo primero que hay que hacer es comprar en plataformas reconocidas y no en páginas que aparecen de pronto, indicó el especialista. Recomendó, por ejemplo, realizar las compras en plataformas oficiales, en lugar de algunas plataformas extranjeras que se promocionan en redes sociales.

Explicó que el problema de las plataformas de países principalmente asiáticos es el tiempo que tarda la mercancía en llegar o que en ocasiones no llega a su destino.

4. Cuidar el dinero con plataformas seguras

Si se piensan realizar compras en las plataformas reconocidas o en extranjeras, Vázquez Costa recomendó realizar los pagos a través de una cuenta de PayPal para proteger el dinero y las tarjetas bancarias, ya que este sistema solamente permite pagar lo que la plataforma manda por primera vez; si llegara a mandar un segundo mensaje de pago, automáticamente bloquea la transacción.

“Si pueden abrir una cuenta de PayPal, que no cuesta absolutamente nada, lo único que están haciendo es cifrar el medio de pago y están evitando cualquier desfalco o cualquier problema o cualquier cobro adicional. Es una mecánica de protección”, explicó.

5. Verificar el estatus de los vendedores

Aun dentro de las plataformas reconocidas, es importante que los consumidores verifiquen el estatus de quien vende; no solamente en cuanto al tiempo de entrega, sino en las soluciones que ofrece en caso de problemas o devoluciones.

“Hay que verificar dentro de las quejas posibles que tuviera el vendedor, cuál es su respuesta ante las devoluciones: qué pasa si el producto no es lo que yo quería y entonces lo regreso, ¿me devuelve el dinero? O si el producto me llegó dañado, ¿se hizo responsable y me devuelve un producto nuevo?”, señaló.

6. Comparar precios

De acuerdo con el académico, muchas tiendas departamentales están ligadas a plataformas electrónicas, por lo que se recomienda verificar el precio que ofrecen en ambas; normalmente -manifestó- los precios son más bajos en la tienda electrónica. “Es importante que la gente compare, que no tenga miedo a comparar”.

Indicó que tal vez puedan ser solo 5 pesos de variación, pero esos 5 pesos significan un ahorro. “Lo único que hay que cuidar es que esos 5 pesos no se reflejen en 20, 30 o 50 pesos de más en el envío. Hay que checar todos los pormenores de lo que vamos a comprar para ver que al final lo que vamos a pagar es exactamente lo que nosotros pensábamos gastar”.

7. Revisar plataformas que ofrecen pagos a plazos o quincenas

Si se decide usar este método en el Buen Fin 2023, en primera instancia el docente reiteró la importancia de verificar que las plataformas sean confiables, y una vez realizado, analizar cómo funcionan los plazos, si son con o sin intereses, es decir, que realmente los plazos sean convenientes y no agreguen un valor demasiado alto al bien.

“Lo que no queremos es que se conviertan en los pagos chiquitos de muchas tiendas que hay en el mercado, donde al final acabas pagando el 50 o el 60% adicional del valor del bien, pero te dieron 52 semanas o te dieron 2 años para pagar”, mencionó.

8. ¿Es mejor comprar electrodomésticos que ropa en el Buen Fin?

El docente señaló que puede ser preferible adquirir electrodomésticos en lugar de ropa, no solo porque los primeros son un bien de consumo de larga duración, sino porque las ofertas en las prendas de vestir durante el Buen Fin no superan a las rebajas de fin de temporada, “entonces a lo mejor puedes esperar mejor para comprar la ropa en un fin de temporada y gastar un poco menos”.

Sobre los electrodomésticos, añadió que también es indispensable analizar que se trate de equipos nuevos y no reconstruidos, “es importante identificar que lo que estás comprando es lo que realmente quieres adquirir”.

Noticia relacionada: ¿Adelantarán el Aguinaldo por el Buen Fin 2023? Estos Trabajadores Reciben Pago Antes

La Secretaría de Economía anunció las fechas para el Buen Fin 2023: se realizará del 17 al 20 de noviembre, días en que los mexicanos podrán acceder a descuentos en establecimientos comerciales de todo el país. #LasNoticiasDeFOROtv con @perezdiazmx | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/veL06QGOwl — Foro_TV (@Foro_TV) August 15, 2023

El impacto del Buen Fin 2023

Por otra parte, José Luis Vázquez Costa consideró que este 2023 el Buen Fin tendrá dos impactos importantes en la economía; en primera instancia, recordó el caso de Guerrero, donde decenas de negocios fueron devastados por el huracán Otis.

En la entrevista, indicó que la derrama hacia el puerto de Acapulco y en general a la zona de playas guerrerenses probablemente será mucho menor o prácticamente nula.

En segunda instancia, consideró que se verá un impacto muy fuerte en cuanto a la cantidad de cosas que la gente va a poder adquirir, “porque estamos en un proceso inflacionario importante; los precios son cada vez más elevados, los combustibles no han dejado de subir”.

“La mercancía que viene del extranjero también viene más cara, aun cuando tenemos este famoso efecto del superpeso y del tipo cambio (…) Los precios serán más elevados y por lo tanto podría haber gente que no gaste lo mismo, pero tampoco quiero decir con ello que el buen fin vaya a ser un fracaso y que las empresas no vayan a ganar dinero”, añadió.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb