Si eres uno de los muchos que están interesados en comprar y legalizar un 'auto chocolate', debes saber qué significa el término “Salvage” en su factura.

Y es que, contar con un coche catalogado como “Salvage” podría meterte en algunos problemas.

A continuación te explicamos qué son los “Salvage” y cómo afectan en la regularización de tu 'auto chocolate'.

¿Qué son los autos chocolate? En su origen, se les llamó como autos chocolate a los coches que llegaban ilegalmente de Estados Unidos a México.

Se les llamó chocolate como una deformación lingüística de "chueco", una manera popular de llamar a algo ilegal.

En pocas palabras, se trata de automóviles que se compraron sin pagar los trámites federales ni estatales, ni los impuestos de importación. Además, suelen ser modelos con algunos años a cuestas, que se compran a precios muy bajos en Estados Unidos.

Por lo que son mucho más baratos que los autos que se venden en territorio mexicano.

Ahora bien, a principios de año nos enteramos que, por los buenos resultados que había tenido el proceso de regularización de autos de procedencia extranjera, el Gobierno de México había decidido ampliar este programa durante el 2023. Sin embargo, también comenzó a tomar fuerza la presencia de autos con “Salvage” en su factura.

¿Qué son los autos chocolate con 'Salvage' en la factura?

De manera simple, los automóviles con ‘Salvage’ en la factura son aquellos coches que han sufrido un accidente o daño grave y han sido reparados.

Se trata de vehículos que fueron evaluados por alguna aseguradora de Estados Unidos o Canadá y fueron declarados pérdida total o parcialmente total.

No solo eso, son considerados no aptos para volver a ser asegurados y no aptos para circular en las calles.

Justo por esto, a pesar de ser reparados, suelen ser problemáticos para los usuarios, y no se recomienda su compra en su país de origen, a pesar de ser muy baratos.

Es importante saber que, para ser catalogado como Salvage, no solo se da con un accidente fuerte, sino también con daños por inundación, disturbios, por granizo o tormentas de viento, e incluso vehículos robados.

¿Se puede legalizar un auto chocolate con 'Salvage'?

Lamentablemente para todos aquellos que compraron un auto con ‘Salvage’ en la factura, el gobierno de México determinó que este tipo de auto no puede legalizarse.

La razón es que son autos peligrosos, y que podrían ser potencialmente peligrosos.

Recuerda que los autos Salvage así pueden aparecer en la factura:

DLR Salvage

Salvage Parts Only

Lemon Salvage

Salvage Letter Parts Only

Flood Savage

Salvage CERT Lemon Law Buyback

Salvage Title w/ no public VIN

DLR / Salvage Title Rebuildable

Salvage Theft

Salvage Title Manufacture

Buyback

Salvage Certificate No VIN

Court Order Salvage BOS

Salvage / Fire Damage

Salvage with Replacement VIN

Watercraft Salvage

Salvage with reassignment

Salvage with Non Removable

