SAT: ¿Cómo hacer el reporte de venta de auto en tu declaración anual?

De acuerdo con el), si vendes tudebes notificar a la institución en tu declaración anual, incluso si no estás inscrito en el. Así debes hacer el reporte de venta de un vehículo.El SAT señala que una obligación de los contribuyentes es realizar la notificación de los ingresos obtenidos por la venta de un vehículo en su declaración anual del ISR. Dicha información se encuentra asentada en el Régimen de Enajenación de Bienes, el cual marca que esta se debe realizar de forma extensiva aunque no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).En este caso, la cantidad gravable ante la declaración anual es la de la utilidad de la venta, por lo que al costo del vehículo se le debe restar el precio de la utilidad para que se pueda registrar en las facturas. Ojo, entre mayor sea el precio del auto, más serán los impuestos que deberás pagar.https://twitter.com/SATMX/status/1433446115463028739?s=20Por su parte, el contribuyente deberá hacer el reporte ante el SAT en el mes en el que se haya realizado la transacción. Esto solo en el caso de que la transacción haya sido realizada entre particulares. En caso de haberlo hecho mediante una empresa, como la agencia, de intermediaria ellos serán los encargados de hacer el papeleo por el traspaso del auto.Eso sí, en este último caso no habrá ninguna retención de impuestos, siempre y cuando el vehículo no supere los 175 mil pesos, lo cual es el monto máximo deducible para el SAT.Como comprador podrás realizar la deducción de gastos por la compra-venta del auto si te diste de alta en el SAT bajo el régimen de honorarios, actividad empresarial, o régimen de incorporación fiscal. En caso de que la compra se haya realizado entre particulares, no podrás solicitar una factura.En caso de que no lo declares, el SAT te puede sancionar con multa de entre los mil 400 pesos hasta los 17 mil 370 pesos, según el Código Fiscal de la Federación.https://youtu.be/vgeBQtxnrx8