SAT: ¿Qué Depósitos en Efectivo son Libres de Impuestos?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro de sus facultades puede revisar la procedencia del dinero de los contribuyentes, por su parte, las instituciones financieras están obligadas a compartir la información de las cuentas a la dependencia cuando estas detecten alguna anomalía o alarma que figure dentro de los reglamentos fiscales.

Teniendo esto en cuenta, debes saber que existen algunos depósitos en efectivo que son libres de impuestos, a continuación te diremos cuáles son.

Depósitos libres de impuestos

Una de las claves para no ser investigado por el SAT, además de no recibir más de 15 mil pesos en tus cuentas, es que los gastos que registres durante el año no sean mayores a lo que tienes declarados como ingresos, así que si gastas más de lo que declaras que ganas entonces podrías ser sujeto de investigación para explicarle a la autoridad fiscal la fuente de ese dinero “extra”.