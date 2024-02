¿Qué es la declaración complementaria?

Declaraciones voluntarias

Declaración solicitada por el SAT

Por dictamen: Esta es solicitada por el fisco cuando tu declaración anual oficial no haya sido presentada correctamente.

Por corrección fiscal: Al igual que en el caso anterior, se solicita una declaración complementaria cuando el SAT considere que es necesaria una corrección.

Foto: Unsplash

¿Cómo realizar una declaración complementaria?

Ingresa al sitio oficial del SAT: www.sat.gob.mx

Dirígete a la opción de 'tramites' y luego a 'declaraciones'.

Ingresa a la opción 'pago referenciado', ahí deberás colocar tu contraseña y tu RFC.

Selecciona 'presentación de la declaración' y elige el periodo de la declaración que deseas corregir.

En el tipo de declaración, selecciona 'complementaria'.

Si ya haz realizado tuy te diste cuenta que has cometido unelcuenta con un opción que te permite remediarlo. Es importante mencionar que no en todos los casos aplica, por esta razón te explicaremos cuándo puedes hacerlo y cómo.La opción que brinda el SAT para remediar algún error emitido en la declaración anual, es lala cual tiene como objetivo corregir un descuido que haya sido realizado en la declaración oficial.https://twitter.com/SATMX/status/1370027454132150275?s=20&t=fuXF-GimWVOGDIWOjQF53QLa declaración complementaria se clasifica de acuerdo al tipo de error que se haya cometido. Las declaraciones complementarias que permite el SAT son:Dentro de este tipo de declaración se encuentra la obligación no presentada, la cual permite agregar algún tipo de deber fiscal o cargo que haya sido olvidado añadir en la declaración anual oficial.También se puede realizar una modificación de obligaciones, es decir, si hubo un error en los cálculos de tus impuestos, puedes remediarlo con una declaración complementaria.En caso de que la institución te lo solicite, deberás realizar una declaración complementaria dentro de las siguientes situaciones:Si te encuentras dentro de algunas de las situaciones antes mencionadas, deberás seguir los siguientes pasos para realizar la corrección de tu declaración anual oficial:Para finalizar, envía en un correo el documento con las correcciones, deberás añadir un resumen donde describas cuáles fueron las correcciones realizadas.Es importante mencionar que cuando la declaración complementaria la solicita la institución, esta puede venir acompañada de una multa o sanción debido a los errores cometidos.https://www.youtube.com/watch?v=OZNHqkDC78Q