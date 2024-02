SAT: ¿Qué es el Régimen Simplificado de Confianza y cómo funciona?

Beneficios del Régimen Simplificado de Confianza

A inicios del año 2022 entro en función un nuevo régimen tributario el cual es el(Resico); diseñado para ayudar a los contribuyentes a simplificar losque realicen ante el(SAT). Este régimen funcionará tanto para personas físicas o morales y brindará algunos beneficios a quién lo use.El objetivo de este régimen, es ayudar a los afiliados a realizar el pago de sus impuestos de forma fácil y rápida, animando cada vez a más personas a formar parte del SAT. Si estás afiliado como persona física, puedes hacer uso del Resico, siempre y cuando tus ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos al año.Si te encuentras como una persona moral y quieres cambiarte a Resico, tus ingresos no deberán superar los 35 millones de pesos al año y los socios deberán estar como personas físicas.https://twitter.com/SATMX/status/1484320358467452936?s=20Si cumples con los requisitos mencionados anteriormente como persona física o moral, este nuevo Régimen te brindará beneficios dependiendo en la forma en la que estés afiliado al SAT, por ejemploLos beneficios que te brinda el Resico como persona física, es la disminución de las tasas de ISR que pagas, es decir, la tasa que pagarás dependerá de la cantidad de ingresos que percibas. La mayoría rondan en una tasa de 1 y 2.5 %.Si te encuentras bajo este régimen, el beneficios que obtendrás por Resico, será al momento de calcular tus impuestos, ya que se considerarán solo los ingresos y gastos que se obtengan o se generen.Expertos en economía, recomiendan a los contribuyentes realizar una evaluación de si es conveniente o no cambiarse a este nuevo régimen, ya que aún cuando presenta beneficios atractivos, en especial para las personas físicas, hay algunos puntos que deben considerar.Un ejemplo, es que al formar parte de este régimen, no podrás realizar deducciones en la parte de ISR, ni deducciones personales, las cuales se realizan al momento de presentar la declaración anual.Si estás considerando cambiarte a este nuevo Régimen, puedes obtener más información a través del nuevo sitio del SAT, http://omawww.sat.gob.mx/RégimenSimplificadodeCofnianza. https://www.youtube.com/watch?v=pof5OL_OjNk&t=4s