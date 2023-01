SAT: Trámites y Obligaciones que Debes Cumplir en 2023

Ya inició un nuevo año y con él llegan las obligaciones fiscales que no puedes dejar de lado este año. Por lo que en esta ocasión te recordaremos cuáles son los trámites y obligaciones que debes cumplir en 2023 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Trámites y obligaciones del SAT en 2023 Estos son los trámites y obligaciones fiscales con las que debes cumplir este 2023, ante el SAT:

Cambiar a las facturas 4.0

A partir del próximo 1 de abril será obligatoria la expedición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0, así que desde marzo ya no podrás emitir ni recibir las facturas 3.3. Pero para esto, recuerda que tuviste hasta el 31 de diciembre del 2022 para actualizar los datos de localización por medio de tu Buzón Tributario del SAT.

Declaración de impuestos 2022

Para este ejercicio fiscal deberás contar con tus recibos de nómina y las facturas de 2022 que tendrás que deducir, pues, aunque ya están precargados en el sistema estos documentos, hay ocasiones en que hace falta alguno. Lo cual puede favorecerte o ser un problema en caso de tener saldo a favor, ya que tu devolución podría no ser como la esperabas.

Constancia de Situación Fiscal

Aunque el SAT dijo que en 2022 este documento no fue obligatorio, los empleadores podrían solicitarla, ya que sus facturas tendrán que llevar los domicilios fiscales actualizados de sus empleados.

Tramitar RFC si cumples la mayoría de edad

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un documento que se volvió obligatorio en 2022 para los contribuyentes que cumplen con la mayoría de edad, es decir, 18 años, y en 2023 no será la excepción.

Renovación de e.firma

Afortunadamente este trámite se puede hacer en línea o por medio de la app SAT ID, sólo es necesario contar con una identificación oficial y confirmar tu identidad por medio de un video.

Para finalizar, no olvides que si no cumples con estos trámites y obligaciones fiscales no podrás realizar otras operaciones fiscales , además, podrías hacerte acreedor a una multa impuesta por el SAT.

