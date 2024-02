SAT: ¿Si tramito el RFC y no trabajo tengo que pagar impuestos?

¿Debo pagar impuestos si tramito el RFC ante el SAT y no trabajo?

El Servicio de Administración Tributaria () propuso en la Miscelánea Fiscal de 2022 que la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes () fuera obligatoria para los mayores de 18 años: esto con el principal de que los jóvenes se incorporen más fácilmente al mundo laboral.Esta nueva norma ha causado un sinfín de dudas en todos los contribuyentes que aún no tienen dada de alta el RFC : una de las principales es conocer si al momento de realizar el trámite y no tener un empleo debes pagar impuestos.En caso de que tengas el mismo inconveniente, aquí te resolvemos tu duda de acuerdo con el Código Fiscal de la dependencia; toma nota y que no te agarren desprevenido.https://twitter.com/SATMX/status/1387784332388016128?s=20La mayoría de los jóvenes mayores de 18 años siguen siendo estudiantes y, por lo tanto, no cuentan con un empleo formal o una fuente de ingresos; por ello, no deben realizar el pago de impuestos por tramitar el RFC.Respecto a las multas , la única que se deberá pagar es aquella en caso de que no realices la inscripción al RFC: ésta puede ir de los 3 mil 800 hasta los 11 mil 600 pesos.https://youtu.be/p7k4s1ecTNkPor otra parte, las multas vienen establecidas en el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación. Por ello, es importante que tengan tu RFC tramitado para evitar cualquier tipo de problema con la dependencia.