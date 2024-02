¿Se puede retirar dinero en efectivo de mi tarjeta de vales de despensa?

Foto: Cuartoscuro

¿Puedo retirar dinero en efectivo de mi tarjeta de vales de despensa?

Laes una de las prestaciones favoritas por los mexicanos: con ella, puedes adquirir productos o servicios en diferentes establecimientos.Este servicio, por parte de las empresas, no es más que la retención de una parte del salario de los trabajadores para el pago de impuestos. Hasta antes de la Reforma Fiscal, en 2014, los vales de despensa se daban en cheques o billetes; sin embargo, actualmente se entregan en forma de monedero electrónico.El uso más común que se le da a esta tarjeta de vales es para surtir la despensa del hogar; pero ¿te has preguntado si es posible retirar dinero en efectivo de este plástico? Aquí te resolvemos la duda.Las diferentes compañías que se encargan de proveer los plásticos para el servicio de los vales de despensa, aclaran queEsta prestación tiene como principal objetivo que los trabajadores adquieran productos de primera necesidad para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, no son consideradas como tarjetas de débito.Asimismo, de acuerdo con las compañías, no es posible abonar dinero a las tarjetas de vales de despensa. Al tratarse de una prestación que te otorga la empresa para la que trabajas, ellos tienen que brindarte el dinero directamente a tu monedero electrónico. De igual manera, ya tienes establecida una cantidad de dinero que te llega cada mes a tu tarjeta, por lo que no es posible modificarla.https://youtu.be/0oyfIreQIasAsimismo, recuerda que no es posible adquirir productos como alcohol o cigarros ya que éstos no son considerados como de primera necesidad. Por otra parte, el pago de servicios como luz, agua e internet tampoco se pueden realizar con tu 'plástico' de vales de despensa.