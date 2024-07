AMLO Explica Posible Motivo de Suspensión de Planta de Tesla en Nuevo León: ‘No es Serio’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso hoy 24 de julio de 2024 el posible motivo de la suspensión de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León, y consideró que "no es serio" porque producir automóviles en Estados Unidos de América (EUA) es más caro que en nuestro país.

El pasado 23 de julio, Elon Musk informó que se suspendió el desarrollo de la fábrica de Tesla en Monterrey, Nuevo León, y dio a conocer que esperará hasta después de las elecciones de Estados Unidos. "Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar".

AMLO explica por qué considera que 'no es serio' el freno a planta de Tesla

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que la suspensión de la planta de Tesla "es una decisión que tomó la empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey".

Sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos, quieren esperar a que pase la elección para ver si esto no les afecta, en el caso de que ganara el presidente Trump, así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México.

López Obrador consideró que "esto, la verdad, no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos en Estados Unidos, no es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, tienen gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción, entonces, les afectaría a sus consumidores".

Señalamiento de Trump es electoral, considera el Presidente

López Obrador expuso que las declaraciones que hizo el candidato republicano, Donald Trump, obedecen al proceso electoral que se vive en Estados Unidos para renovar la Presidencia de ese país.

Esta declaración de presidente Trump se hace en el marco de la campaña, y en las campañas hay mucha pasión, mucha retórica, se habla en demasía, y no solo en Estados Unidos, en cualquier país donde hay elecciones, ya cuando pasan y se constituyen los gobiernos ya es otra cosa, por eso digo que no es serio.

López Obrador no descarta que Tesla apueste a especulación

Ante la suspensión de la planta de Tesla en Monterrey, López Obrador dijo que Tesla podría estar jugando con la especulación para obtener beneficios financieros, pero criticó que "no se puede avanzar con pasos firmes si no hay producción o empleos, la especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular, de obtener dinero sin producir".

Deben tener ellos otro plan de negocio, o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano, es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos en el mundo. Eso no le da solidez al progreso de las naciones.

El presidente de México envió un mensaje y pidió a la población que "no se crean mucho lo que se dice en las campañas; lo ideal es que se actúe de manera consecuente".

Por último, resaltó que "creo el señor (Elon) Musk está tomando estas declaraciones (de Donald Trump) para esperar a ver qué sucede; pero también, creo yo, sabe cómo son los discursos durante las campañas electorales".

