Tarjetas de Crédito: ¿Me Pueden Embargar si no Pago?

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, debes estar muy seguro de que podrás pagar tu deuda, ya que lo contrarío estarás mal calificado en el Buró de Crédito y recibirás llamadas de las entidades financieras pidiéndote que realices el pago del plástico o te estarán buscando los ya muy conocidos 'despachos de cobranza'.

Ante una situación como esta muchas personas se preguntan si pueden llegar a ser embargadas, a continuación te diremos si esta práctica es legal.

Embargo por parte de los despachos de cobranza

Inicialmente, debes saber que no puedes ir a la cárcel por no pagar deudas civiles, estas son; tarjetas de crédito, créditos personales o hipotecarios. En este sentido, al dejar de pagar te haces acreedor a una demanda civil o mercantil, pero no a una denuncia penal.