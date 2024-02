¿Te deben dinero? Así puedes hacer para garantizar que un amigo o familiar te pague

Foto: iStock

Prestarno siempre es la mejor decisión, ya que en caso de que no teo tengas que estar cobrando puede afectar la relación de amistad o de familia. Por eso, si es que te deben te decimos de una forma eficaz para garantizar que siempre te regresarán lo que prestes. Pon atención.Lo peor de prestar dinero es cuando no te pagan a tiempo y entonces tienes que cobrarle a las personas. En muchos casos puedes incluso perder tu dinero debido a que un familiar, amigo o conocido no te regrese tu dinero.Por eso te decimos cómo hacer para que cada que presentes dinero regrese a ti de forma completa y a tiempo.Por ello para no meterte en problemas y evitar que no haya registro de tal dinero, mejor asegúrate que la persona a la que le prestes te firme un pagare. En especial si es una cantidad mayor a dos mil pesos.Un pagare es un documento con validez legal que te ayuda a formalizar un préstamo en efectivo. Pues de esta manera la persona que recibe el dinero tendrá la obligación por ley de pagar la cantidad dada en un plazo fijo.Los pagares están avalados ante la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pues al firmarlo el solicitante realiza un compromiso de devolver el dinero en un día y plazo fijo. en caso de que no te lo paguen en la fecha estimada puedes iniciar un juicio de solicitud de pago.https://youtu.be/NaAdNoVpBgQDe hecho es tal su validez, que en caso de que la persona se niegue a pagar puede solicitar una orden de embargo de bienes para liquidar la deuda. De forma que así puedes asegurar que te pagan porque te pagan .También de esta forma le servirá a quien reciba el préstamo para tener claro cuánto dinero y hasta cuando tiene para pagarlo y evitar mal entendidos. Además no es necesario de un abogado para su realización, puedes comprarlo en cualquier papelería. Solo necesitas llenarlo y firmarlo y ya está.