¿Te dieron un billete falso? Esto es lo que puedes hacer

¿Qué hacer con un billete falso?

¿Alguna vez has recibido un? El Banco de México ( Banxico ) informó que durante el 2017 se captaron 335 mil 591 billetes falsos, lo cual equivale a un monto de 112 millones de pesos.Por ese motivo no sería ninguna sorpresa que en alguna ocasión alguien al pagarte o darte tu cambio te entregue un billete falso, lo que además de afectar tu economía podría meterte en.Ya que aunque muchas personas no lo saben, el reintegrar a la circulación una pieza apócrifa constituye un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión.Lo más recomendable es llevar el billete falso a una sucursal bancaria, a fin de que se envíe al Banco de México para su análisis, ya que los bancos son los únicos que pueden quedarse con los billetes o monedas que parecen falsos.https://twitter.com/EmisionBanxico/status/1286647344566374400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286647344566374400%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-8323892381275808019.ampproject.net%2F2111060251009%2Fframe.htmlA cambio, deben entregar un formato llamado "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados", también conocido como Anexo 6A.Es muy importante que el recibo tenga un número del Sistema de Autenticación de Moneda ("Número de Recibo SAM") que proporciona el Banco de México o el número generado por la institución de, en caso de contingencia, mismo que servirá para rastrear la pieza.Además, también es importante que el cajero que realice la retención, y usted, anoten sus nombres y firmen el Anexo 6A.La institución de crédito cuenta con 20 días hábiles bancarios para entregar la pieza al Banxico, y a su vez, para que este Instituto Central haga el análisis y publique el resultado dispone de un máximo de 10 días hábiles bancarios si se trata de moneda nacional, o 20 si se trata de moneda extranjera.https://www.youtube.com/watch?v=liLGxudRqfAPara conocer el resultado podrás preguntar en la institución de crédito donde dejaste la pieza o hacer clicpara buscar más información.Si la pieza resulta auténtica, el banco que retuvo la pieza deberá de reembolsarte el importe correspondiente, pero si la pieza resulta ser falsa o alterada, esta quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no se podrá recuperar el importe correspondiente.