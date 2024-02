¿Tienes monedas antiguas? Aquí las puedes certificar

Foto: Pexels

¿Dónde puedo certificar mis monedas antiguas?

Lassuelen levantar mucho interés en las redes sociales: esto se debe ya que algunas son ofertadas en grandes cantidades de dinero en sitios de compra-venta por internet.El Banco de México ( Banxico ), principal emisor de estas piezas, ha reiterado en diferentes ocasiones que ellos no se encargan de tasar las monedas de años pasados para su venta al público general. Sin embargo, de acuerdo con los aficionados a la numismática, existen diferentes características que hacen valiosas a las monedas.Una de ellas es que cuenten con un certificado de autenticidad que avale su año de acuñación y las principales características que la componen. Si estás interesado, aquí te decimos; toma nota y aprovéchalo al máximo.Aunque no existe un estándar de calidad entre los coleccionistas de este tipo de piezas, un certificado de autenticidad puede demostrar que tu moneda o billete no es falsa y, al menos, podrás tener la certeza al momento de tasarla en un precio elevado.Entre las principales certificadoras de monedas que se encuentran en el país destacan Numismatic Guaranty Corporation (NGC), Numismatic Conservation Services (NCS), Paper Money Guaranty (PMG) y Authenticated Stamp Guaranty (ASG).https://youtu.be/mhXgN3N3vTMDe igual manera, recuerda que este tipo de piezas deben ser evaluadas por un experto en numismática: esto con el principal objetivo de conocer su precio real de venta. Asimismo, este tipo de personas se encuentran en las diferentes Casas de Moneda ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).