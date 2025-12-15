Tips para Tener una Mejor Salud Financiera en 2026

El cierre de un año y el inicio de otro representa una oportunidad para repensar las decisiones económicas y establecer una base sólida que permita enfrentar los cambios e imprevistos con mayor seguridad. La salud financiera no requiere cambios drásticos, sino acciones constantes y bien planificadas.

1. Vigila tus gastos y elimina las fugas financieras

De acuerdo con recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 2025), la primera medida es revisar honestamente los gastos y clasificarlos en fijos y variables.

Esta evaluación permite identificar las fugas de dinero: esas suscripciones olvidadas, membresías sin uso, compras impulsivas o servicios innecesarios que erosionan discretamente el presupuesto. Una vez identificadas, estas liberaciones de recursos pueden redirigirse hacia el ahorro o la reducción de deudas.

2. Mantén tu deuda bajo control

En cuanto al endeudamiento, es importante buscar estrategias para evitar el sobreendeudamiento, que ocurre cuando tus ingresos ya no son suficientes para cubrir las amortizaciones (el pago de la deuda).

Para evitar caer en esto, es fundamental usar la tarjeta de crédito solo para gastos que se pueden pagar completamente al cierre del corte, y buscar opciones que ofrezcan flexibilidad sin comprometer el presupuesto futuro (como pagos a plazos).

3. Construye un fondo de emergencia sólido

Para 2026, la CONDUSEF enfatiza la importancia del Fondo de Emergencia como un componente fundamental de la arquitectura financiera. Tu fondo de emergencia debe cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, cantidad que permite responder ante imprevistos sin necesidad de endeudarse o liquidar inversiones de largo plazo. Por ejemplo, si los gastos mensuales son de 15 mil pesos, el fondo debería oscilar entre 45 mil y 90 mil pesos.

Pero no te preocupes, crear este fondo no implica ahorros enormes desde el inicio. Aquí te damos unos tips:

La estrategia más efectiva es establecer metas claras y realistas, iniciando con pequeñas aportaciones mensuales que se depositan en cuentas separadas o en apartados.

Otra es ir trasladando esos apartados a un instrumento que te dé rendimientos, para obtener intereses que aceleran su crecimiento.

Ingresos extraordinarios como aguinaldos o bonificaciones pueden destinarse parcialmente a fortalecer rápidamente este colchón de seguridad, permitiendo que en menos de un año se logre un fondo robusto.

4. Invierte considerando el contexto inflacionario

Para 2026, pon a tu dinero a trabajar, ya sea mediante ahorros en cuentas de rendimiento o inversiones que superen la inflación.

Aquí cobra relevancia la recomendación de combinar estrategias: mantener el fondo de emergencia en depósitos líquidos y de alto rendimiento, mientras que el dinero destinado a metas a mediano y largo plazo (más de tres años) podría invertirse en instrumentos como Cetes.

La diversificación reduce riesgos y permite que tus ahorros crezcan por encima de la inflación, protegiendo así el poder adquisitivo de tu dinero.

5. Automatiza tus finanzas con herramientas digitales

Las aplicaciones financieras modernas actúan como aliadas en esta búsqueda por mejorar la salud financiera. La nueva versión de la app de BBVA, por ejemplo, integra funcionalidades que simplifican estas microacciones:

Permite configurar apartados automáticos para metas específicas

Ofrece análisis detallados del comportamiento de gasto que facilitan identificar patrones y oportunidades de ahorro

Brinda información sobre tasas y productos financieros disponibles adaptados a cada necesidad

Facilita el pago puntual de deudas mediante recordatorios inteligentes.

Para 2026, busca complicarte menos y realizar pequeñas acciones: ten un presupuesto claro, activa tus apartados automatizados, mantén tu crédito bien administrado y realiza tus cobros/pagos de manera digital. Con esas bases, tu salud financiera puede mejorar de forma visible para el siguiente año.